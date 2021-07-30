Італія нарешті відкривається для українців: у МЗС України повідомили умови

Відповідно до рекомендацій Ради ЄС, уряд Італії дозволив в'їзд громадянам України з 31 липня. Перетнути кордон можуть як вакциновані, та і не щеплені туристи. Але всі обов'язково мають пройти короткотривалу 5-денну самоізоляцію.

Італійський уряд не визнав українських щеплень, тому запровадив обов'язкові карантинні обмеження. Але всі інші переваги безвізу лишаються актуальними.

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Які умови перетину кордону з Італією

Умови в'їзду оновили 30 липня. Вони почнуть діяти вже наступного дня. Проте безвіз не таких безхмарний, як раніше.

Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії,

– написав Кулеба в соцмережах.

Основні вимоги:

Довідка про негативний ПЛР чи експрес-тест на COVID-19, зроблений мінімум за 72 години до приїзду;

заповнена форма санітарного контролю Passenger Locator Form;

5-денна самоізоляція з повторним тестуванням на коронавірус, який має підтвердити негативний результат.

До слова, лоукостер Ryanair запустить новий рейс до Венеції (Тревізо) зі Львова вже з 3 серпня.