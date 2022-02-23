Італія відкривається для українських туристів: які документи потрібні при в'їзді
Джерело:фейсбук Посольства України в Італії
Громадяни України зможуть відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, зокрема – туризму. Також влада країни зняла вимогу щодо самоізоляції.
Про це йдеться в оновленій редакції Наказу МОЗ Італії від 22 лютого 2022 року. Зазначається, що обмеження будуть зняті 1 березня 2022 року.
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Що потрібно для перетину кордону
- "зелений" сертифікат про вакцинацію європейського зразка (green pass) однією із затверджених ЄС вакцин (за умови отримання особою останньої дози первинного курсу вакцинації не менше ніж 14 днів і не більше ніж 270 днів до прибуття або ж отримання бустерної дози);
- сертифікат, що підтверджує одужання особи від COVID-19, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;
- сертифікат про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, не пізніше, ніж за 72 години (для ПЦР-тесту) або за 48 годин (для експрес-тесту) до в’їзду на територію Італійської Республіки.
Документи можуть надаватись особою у видрукованому чи електронному вигляді. Дітям до 6 років для в’їзду на територію Італії ПЛР чи експрес-тест не потрібні.
Згадані правила діятимуть до 31 березня 2022 року включно.COVID-19 в Італії: за даними Worldometer, станом на 23 лютого 2022 року в Італії виявлено 12 603 758 випадків зараження коронавірусом, з них 153 764 летальних.
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Згідно з оновленою редакцію Наказу МОЗ Італії від 22 лютого ц.р. щодо норм перетину італійського кордону у зв’язку із пандемією коронавірусу з 1 березня ц.р. громадяни України можуть відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі в цілях туризму, без проходження самоізоляції.
Для перетину кордону необхідно мати один із наступних документів:
" зелений" сертифікат про вакцинацію європейського зразка (green pass) однією із затверджених ЄС вакцин (за умови отримання особою останньої дози первинного курсу вакцинації не менше ніж 14 днів і не більше ніж 270 днів до прибуття або ж отримання бустерної дози).
сертифікат, що підтверджує одужання особи від COVID-19, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;
сертифікат про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, не пізніше, ніж за 72 години (для ПЦР-тесту) або за 48 годин (для експрес-тесту) до в’їзду на територію Італійської Республіки.