Іспанія чи Італія: яку країну обрати для осінньої відпустки, якщо у вас обмежений бюджет

Іспанія та Італія — два беззаперечні фаворити серед європейських напрямків для відпочинку. Обидві країни пропонують тепле море на початку осені, мальовничі міста, смачну кухню та безліч цікавих місць для екскурсій. Але якщо бюджет подорожі обмежений, різниця у вартості житла, харчування та транспорту може стати вирішальною. Розбираємося, де туристам вигідніше провести осінню відпустку.

Осінь – це час, коли туристи можуть спланувати бюджетну подорож навіть на популярні курорти Європи. Щоправда, навіть у межах однієї країни витрати можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, відпустка в Барселоні навряд чи буде такою ж бюджетною, як подорож до Андалусії. А Рим і Венеція вимагатимуть значно більших витрат, ніж менш розкручені міста півдня Італії. 24 Канал порівняв популярні регіони Італії та Іспанії за основними статтями витрат: від ранкової кави та місцевої кухні до громадського транспорту й ночівлі. Усі ціни наведені в євро та є орієнтовними: конкретна вартість залежить від міста, району, дати подорожі та завчасності бронювання.

Де дешевше снідати й вечеряти – в Італії чи Іспанії?

Їжа – одна з найприємніших частин подорожі обома країнами, але саме тут туристи можуть помітити різницю у витратах. В Іспанії бюджетним туристам варто звернути увагу на Андалусію та Валенсію, а в Італії – на Неаполь, Сицилію та Апулію.

В іспанських містах чашка кави в звичайному кафе коштує приблизно 1,5 – 2,5 євро. Як пише Lonely Planet, у Севільї, наприклад, кава з молоком на терасі може обійтися приблизно у 1,5 – 2 євро. Водночас ціни на тапас – невеликі порції закусок – у бюджетних закладах Андалусії починаються від 2,5 євро.

У Валенсії ціни дещо вищі: за одну порцію тапас доведеться віддати близько 3– – 7 євро, а традиційна паелья коштуватиме приблизно 12 – 25 євро залежно від ресторану та інгредієнтів. Водночас у місцевих закладах можна знайти комплексні обіди за 12 18 євро.

Кухня в Іспанії / Фото Depositphotos

Італія теж має чимало можливостей для бюджетного харчування. Наприклад, у Неаполі можна знайти піцу "Маргарита" приблизно за 5 – 9 євро, а вулична їжа допоможе заощадити ще більше. У невеликих закладах на півдні країни еспресо часто коштує близько 1 – 1,5 євро, капучино – 1,5 – 2,5 євро.

Проте в туристичних районах Рима, Флоренції та Венеції за ті самі страви доведеться заплатити помітно більше. Піца в ресторані може коштувати від 10 – 16 євро, а обід із кількох страв легко перевищить 25 – 30 євро на людину.

Піца в Неаполі / Фото Depositphotos

Насправді обидві країни дозволяють недорого харчуватися, якщо обирати заклади подалі від головних туристичних площ. Однак Іспанія має перевагу завдяки доступним комплексним обідам і недорогим тапас. Італія натомість приваблює дешевою вуличною їжею, особливо на півдні.

Де дешевше житло для туристів?

Проживання часто становить найбільшу частину бюджету, тому важливо не потрапити в пастку популярних туристичних міст. Наприклад, у Малазі базовий двомісний номер у готелі може коштувати від 90 євро за ніч, а ліжко в хостелі – від 30 євро. У жовтні 2026 року ціни на готелі в історичному центрі Малаги для двох дорослих коливалися приблизно від 87 до 138 євро за ніч у середньому ціновому діапазоні.

У Валенсії можна знайти місце в хостелі приблизно за 20 – 35 євро, а бюджетні готелі пропонують номери від 70 – 80 євро за ніч. Звичайно, проживання в історичному центрі або неподалік пляжу коштуватиме дорожче.

Вид на Малагу / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Водночас в італійському Неаполі двомісний номер у готелі в середньому обходиться приблизно у 132 євро за ніч, тоді як у Валенсії аналогічний показник становить близько 116 євро. Водночас у невеликих містах Сицилії та Апулії можна знайти апартаменти за 60 – 90 євро на добу, особливо якщо бронювати житло заздалегідь. А от у Римі, Флоренції та Венеції ціни дорожчі.

Насправді вартість проживання в Італії та Іспанії майже однакова – тут все залежить від популярності локації.

Громадський транспорт: яку країну дешевше досліджувати?

Якщо під час відпустки ви плануєте відвідувати сусідні міста, то варто заздалегідь врахувати транспортні витрати. В Іспанії громадський транспорт у багатьох містах залишається доступним. Наприклад, у Малазі разовий квиток на міський автобус коштує 1,4 євро, а якщо придбати спеціальну картку на 10 поїздок, то вартість однієї знижується до 0,5 євро. У Валенсії одна поїздка громадським транспортом обійдеться орієнтовно у 1,5 – 2 євро.

В Італії ціни залежать від міста. У Неаполі разовий квиток на громадський транспорт коштує орієнтовно 1,5 – 2 євро, у Римі – близько 1,5 євро. Туристам, які планують багато пересуватися містом, вигідніше купувати проїзні на кілька днів.

Але є ще один нюанс: міжміські переїзди. В Іспанії можна скористатися автобусами та залізницею Renfe, а в Італії – регіональними поїздами Trenitalia. Якщо бронювати квитки завчасно, швидкісні поїзди в Італії можуть бути вигідними, проте безпосередньо перед поїздкою ціни часто зростають.

Італійський потяг Trenitalia / Фото Trenitalia

То яка країна все-таки дешевша?

За даними TruePrice, звичайні повсякденні покупки в Іспанії приблизно на 20% дешевші, ніж в Італії. Із 29 порівнюваних позицій 16 виявилися дешевшими в Іспанії, шість – в Італії, а решта мали приблизно однакову вартість.

Проте є цікавий нюанс: у розрахунку умовного туристичного дня, який включає два прийоми їжі, каву, воду, пиво, дві поїздки транспортом і коротку поїздку на таксі, Італія виявилася дешевшою – приблизно 38 євро проти 45 євро в Іспанії. Це ще раз доводить, що загальна вартість подорожі залежить від конкретних витрат, а не лише від країни.

Тому остаточний вибір залежить від ваших планів. Якщо хочеться недорого харчуватися, користуватися громадським транспортом і досліджувати великі міста, Іспанія може бути вигіднішим варіантом. Якщо ж мрієте про піцу в Неаполі, морські прогулянки Сицилією та відпочинок у невеликих містечках Апулії, Італія теж здатна приємно здивувати цінами.

Головне не обмежуватися загальним порівнянням Іспанії та Італії. Для бюджетної осінньої відпустки набагато важливіше правильно обрати регіон, уникати найпопулярніших туристичних центрів і бронювати житло заздалегідь. Тоді обидві країни можуть стати чудовим варіантом для подорожі без надмірних витрат.