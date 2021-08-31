Італія дозволила в'їзд вакцинованим українським туристам з тестом без карантину

31 серпня 2021 , 13:13
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Джерело:

Міністерство закордонних справ Італії

Італія є одним із найпопулярніших напрямків серед туристів. Впродовж пандемії країна майже весь час була закрита, але вже зараз потроху відкриває свої кордони для іноземних мандрівників.

Зокрема, уряд Італії змінив правила в'їзду з країн категорії D. До них належить й Україна.

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З 31 липня 2021 року Італія дозволила в'їзд громадянам України за умови наявності негативного ПЛР-тесту, але з обов'язковою самоізоляцією протягом п'яти днів та повторним тестуванням на коронавірус.

Нові умови в'їзду до Італії

Туристи, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

  • заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
  • пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації

Вакцини, які визнає Італія:

  1. Comirnaty / Pfizer/BioNTech;
  2. Spikevax / Moderna;
  3. Vaxzevria / AstraZeneca;
  4. Janssen / Johnson & Johnson.
  • надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Поки що невідомо, чи визнаватиме Італія українські сертифікати вакцинації в додатку Дія.

Невакциновані українці

  • заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
  • надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
  • вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.

Нові умови діють до 25 жовтня 2021 року.

За даними Worldometer, станом на 31 серпня 2021 року в Італії виявлено 4 534 499 випадків зараження коронавірусом, з них 129 146 летальних.

Нагадаємо, з 6 серпня в Італії діє заборона на відвідування низки громадських закладів без "зеленого пропуску". Якщо виявлять порушення, то покарання чекає не лише на відвідувача, а й на власника закладу. Декілька штрафів вже наклали

Автор: Марта Касіянчук