Італія дозволила в'їзд вакцинованим українським туристам з тестом без карантину

Італія є одним із найпопулярніших напрямків серед туристів. Впродовж пандемії країна майже весь час була закрита, але вже зараз потроху відкриває свої кордони для іноземних мандрівників.

Зокрема, уряд Італії змінив правила в'їзду з країн категорії D. До них належить й Україна.

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З 31 липня 2021 року Італія дозволила в'їзд громадянам України за умови наявності негативного ПЛР-тесту, але з обов'язковою самоізоляцією протягом п'яти днів та повторним тестуванням на коронавірус.

Нові умови в'їзду до Італії

Туристи, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді; пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації

Вакцини, які визнає Італія:

Comirnaty / Pfizer/BioNTech; Spikevax / Moderna; Vaxzevria / AstraZeneca; Janssen / Johnson & Johnson.

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Поки що невідомо, чи визнаватиме Італія українські сертифікати вакцинації в додатку Дія.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

на сайті https://app.euplf.eu/. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді; надати негативний результат ПЛР або експрес тесту , зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду; вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.

Нові умови діють до 25 жовтня 2021 року.

За даними Worldometer , станом на 31 серпня 2021 року в Італії виявлено 4 534 499 випадків зараження коронавірусом, з них 129 146 летальних.

Нагадаємо, з 6 серпня в Італії діє заборона на відвідування низки громадських закладів без "зеленого пропуску". Якщо виявлять порушення, то покарання чекає не лише на відвідувача, а й на власника закладу. Декілька штрафів вже наклали.