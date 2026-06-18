Тепер історичні місця Туреччини відкриються у несподіваному світлі – буквально

Унікальний проєкт вечірніх екскурсій дозволить мандрівникам досліджувати величні античні міста та стародавні пам'ятки Туреччини під прохолодним зоряним небом. Такий формат допоможе уникнути виснажливої денної спеки та відкриє знайомі локації з абсолютно нового, магічного боку.

Мовиться про ініціативу "Нічні музеї", що у 2026 році офіційно розпочала свій третій сезон, об'єднавши 20 найвідоміших історичних пам'яток країни. 24 Канал розповідає про все це докладніше.

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Які секрети Стамбула приховує ніч?

З 1 червня до 1 жовтня мандрівники зможуть відвідувати унікальні археологічні зони Туреччини після 19:00 у рамках проєкту "Нічні музеї". У 2025 році проміняти звичний вечірній відпочинок у готелях на містичні прогулянки стародавніми руїнами вирішили аж мільйон людей, і цей шалений успіх змусив організаторів на 2026 рік розширити ініціативу.

Вечірній формат не лише дарує туристам незабутню романтичну атмосферу та позбавляє їх тиску денної спеки, а й рятує тендітні історичні пам'ятки від надмірного навантаження. Продовження робочого часу після 19 години дозволяє рівномірно розподілити потоки відвідувачів протягом доби, розвантажити локації вдень та спонукає гостей затримуватися у регіонах довше.

І, звісно, культурне серце Туреччини, величний Стамбул, стає першою обов'язковою зупинкою у цій нічній пригоді. У сутінках підсвічені пам'ятки мегаполіса постають у зовсім іншому, майже магічному світлі. Цього літа особливий нічний маршрут пропонують Стамбульські археологічні музеї – перший музейний комплекс країни, де зберігають унікальну колекцію артефактів різних цивілізацій.

А поруч вабитиме легендарна Галатська вежа, з вершини якої відкривається захоплива панорама нічного міста та осяяної затоки Золотий Ріг. Завершити вечір варто у Музеї турецького та ісламського мистецтва, що затишно розташувався у колишньому палаці Ібрагіма-паші.

Нічний Стамбул у всій його красі: дивіться відео Exploropia

Стародавні міста та антична романтика під егейськими зорями

Якщо ж вас приваблює романтика стародавніх цивілізацій, вирушайте на узбережжя Егейського моря. Серед перших античних міст, які спалахують тисячами вогнів під нічним небом, особливе місце посідає Ефес в Ізмірі. Це одне з найкраще збережених римських міст у світі, яке після заходу сонця буквально оживає, демонструючи свої величні монументи у всій красі.

Не менш заворожує під темним куполом неба і перлина Денізлі – стародавній Ієраполіс. Яскраво освітлені античний театр, старовинні вулиці та білосніжні тераси Памуккале створюють тут справді неземний пейзаж.

А в провінції Айдин на гостей чекає добре збережений храм Аполлона в Дідімі – один із найбільших храмів античного світу. Він побудований в іонічному стилі, і витончені колони та грандіозна архітектура у нічному підсвічуванні мають особливо величний вигляд.

Місто Ефес у провінції Ізмір: дивіться відео bestephesustours

Чим вражають таємниці Анатолії?

Сонячна Анталія, де понад 300 днів на рік панує літо, а води Середземного моря омивають береги стародавніх регіонів Лікії, Памфілії та Пісидії, також приготувала нічні сюрпризи. Вечірні вогні тепер підсвічують величний Аспендос із його гігантським та ідеально збереженим римським театром, Патару, де розташована перша у світі будівля демократичної асамблеї, та нещодавно відреставрований маяк.

І як не згадати про Сіде з його знаменитим прибережним храмом Аполлона. Доповнити цей культурний променад можна візитами до музею Аланії та Музею лікійських цивілізацій, які також відкриті до пізнього вечора.

Для тих, хто прагне зазирнути в саме серце Анатолії, проєкт підготував справжні перлини під місячним сяйвом. На горі Немрут в Адіямані у нічній тиші височіють гігантські статуї стародавніх богів, а в провінції Бітліс вражають унікальні Ахлатські надгробні пам'ятники – рідкісні та чудово збережені зразки раннього турецького кам'яного різьблення. І все це, звісно, далеко не повний перелік.

Величний Аспендос на узбережжі Анталії: дивіться відео trtworld

Де ще шукати таємниці під час нічних екскурсій?

Концепція нічних культурних досліджень є надзвичайно популярною у всьому світі. Зокрема, європейські країни щороку влаштовують масштабну акцію, під час якої тисячі галерей та історичних комплексів відчиняють свої двері після заходу сонця, іноді навіть абсолютно безплатно.

Під час європейської Ночі музеїв туристи можуть насолодитися світловими інсталяціями та унікальними перформансами у Франції, Німеччині чи Італії. Особливо масштабні заходи проходять у сусідній Польщі, де відвідувачам відкривають доступ до зазвичай закритих урядових кабінетів, підземних укриттів та старовинних замків.