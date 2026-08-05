Як на тропічному курорті: де в Чернівецькій області заховалося озеро з кришталево чистою водою

Бірюзова вода, що нагадує тропічні курорти, тиша карпатської природи та легенди, які передаються з покоління в покоління. У Чернівецькій області є озеро, яке дедалі частіше називають "Буковинськими Мальдівами" і куди їдуть не лише за красивими фото, а й за відпочинком серед майже незайманої природи.

Іспаське озеро, яке ще називають "Буковинськими Мальдівами", розташоване у селі Іспас Вижницького району. Завдяки надзвичайно прозорій воді, насиченому бірюзовому кольору та мальовничим краєвидам ця локація швидко стала популярною серед туристів і блогерів. Водночас озеро приваблює не лише красою, а й історіями та легендами, які вже багато років пов'язують із цим місцем.

Чому іспаське озеро називають "Буковинськими Мальдівами"?

Іспаське озеро має площу близько 388 квадратних метрів і лежить серед карпатських ландшафтів, де водойму оточують дерева та пагорби. Найбільше враження на відвідувачів справляє вода. Вона настільки прозора, що дно добре проглядається навіть на глибині, а насичений бірюзовий відтінок робить озеро схожим на екзотичні курорти.

Саме через це в мережі його часто називають "Кришталевим озером", "Іспаськими Мальдівами", "Чернівецькими Мальдівами" або "Буковинськими Мальдівами". Навіть у спекотні літні дні вода тут залишається прохолодною, що робить відпочинок біля озера особливо приємним.

Як виглядає озеро / інстаграм typical.cv

Які легенди пов'язують із цією водоймою?

Точне походження іспаського озера документально не встановлене. Водночас місцеві жителі вважають його особливим місцем, навколо якого існує чимало переказів. За однією з легенд, колись на цьому місці стояв монастир, який під час татарської навали провалився під землю.

Інша історія розповідає про церкву, що була збудована на місці старого монастиря, але згодом згоріла від удару блискавки. Існують також різні версії походження назви "Іспас". Одні пов'язують її зі словом "пасовисько", інші із селом Спас, звідки після татарських нападів переселилися люди.

Що ще подивитися під час поїздки?

Поїздку до іспаського озера можна поєднати з відвідуванням інших цікавих місць села. Неподалік розташована Вознесенська церква, збудована у 1856 році, панський двір і старовинні дороги, які залишилися ще з часів турецької та німецької присутності.

Село також зберігає пам'ять про події Другої світової війни. Тут є місця, пов'язані з жителями Іспаса, які рятували єврейські родини від знищення. Окрім історичних пам'яток, у селі досі розвиваються традиційні народні ремесла. Тут займаються лозоплетінням, художньою вишивкою, виготовленням щіток та виробів із пластику, тому відпочинок можна поєднати зі знайомством із місцевою культурою.

Дістатися до Іспаса найзручніше власним автомобілем або таксі. Село розташоване приблизно за 65 кілометрів від Чернівців і за 10 кілометрів від Вижниці. Дорога добре асфальтована, а маршрут пролягає через мальовничі карпатські краєвиди.