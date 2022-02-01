Іспанія запроваджує візи для фрілансерів: що треба знати

Пандемія змусила чималу кількість осіб працювати віддалено – вдома, в кафе чи на відпочинку. Це спричинило введення різними країнами спеціальних віз для цифрових кочівників.

Так, до списку держав, які готові приймати фрілансерів, долучилася й курортна Іспанія. Там саме планують запровадити такі візи.

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Іспанія запроваджує візи для фрілансерів

Наразі парламент Іспанії має затвердити проєкт щодо "цифрових кочівників" – digital nomad visa. Очікується, що це відбудеться у найближчі кілька місяців.

Якщо його ухвалять, то приїжджати до Іспанії на 12 місяців зможуть іноземці з усіх країн. Їм не буде потрібно оформляти дозвіл на проживання – лише спеціальну візу.

Згідно зі стартапом Іспанії, іноземці зможуть жити та працювати в країні від 6 до 12 місяців, не потребуючи офіційної робочої візи, за умови, що отримують принаймні 80% свого доходу, працюючи на не іспанські компанії,

– йдеться у повідомленні.

Як відомо, отримати візу можуть ті, хто віддалено працює на закордонні компанії й має документи, що це підтвердять.

Візу дозволять продовжити двічі. Тобто, фрілансерам можна буде залишатися в країні безперервно впродовж 3 років.

Нагадаємо, раніше в Іспанії вже створили річну візу для іноземців-фрілансерів, але їм дозволили жити лише у невеличких селах.