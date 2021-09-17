Запальна Ібіца чи приголомшлива Барселона: які локації Іспанії варто побачити хоч раз у житті

Іспанія подарувала світові не тільки фламенко і кориду, сангрію і гаспачо. Далеко за межі країни розлетілася слава про неймовірні архітектурні творіння Гауді та вражаючі сюрреалістичні полотна Сальвадора Далі. Дізнайтеся більше про найпопулярніші курорти Іспанії, визначні пам'ятки, особливості погоди та культуру цієї країни в нашій статті!

Загальна інформація

Іспанія є однією з найбільших держав Європи. Вона займає практично весь Піренейський півострів, а також охоплює: Балеарські й Пітіузькі острови в Середземному морі та Канарські в Атлантичному океані. Загальна площа територій королівства становить близько 504,8 тисячі квадратних кілометрів. Столицею Іспанії є Мадрид.

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Іспанія омивається водами Середземного моря та Атлантичного океану. При цьому із заходу вона розділяє кордон із Португалією, з північного сходу – із Францією та Андоррою, а з півдня – із Гібралтаром.

Іспанія / Фото cms.enjourney

Після Швейцарії Іспанія вважається найвисокогірнішою державою в Європі. Це й не дивно: плоскогір'я і гори займають 90% від її території. Наприклад, плоскогір'я Месета займає майже половину держави.

Іспанське узбережжя багате на кручі, дюни, довгі пляжі, покриті галькою або піском. Частина галісійського узбережжя нагадує фіорди Норвегії, а Атлантичне узбережжя (північна сторона) рясніє мисами (переважно вапняковими), маленькими печерами. Узбережжя Середземномор'я кишить готелями та пляжами, але все ж на ньому залишилися місця з лагунами, пустельними болтами (наприклад, Кото доку).

Цікаві факти про Іспанію:

Сучасна назва España, що вперше була дана королівству фінікійцями (España), а потім карфагенянами (Ispania), в перекладі звучить як "земля кроликів". Греки ж придумали цьому півострову іншу назву – "Земля призахідного сонця" або Hesperia. А жителі Африки дали Іспанії назву Iberia, що в перекладі – "Земля річок". Hispania – сучасна назва королівства була придумана римлянами. До кінця XV століття Іспанія була розбита на кілька королівств, кожне з яких мало свою культуру та мову. Після укладення шлюбу Ізабелли Кастильської та Фердинанда Арагонського – монархів-католиків Кастилії та Арагони, була заснована Іспанська імперія. Іспанською мовою розмовляють приблизно 437 мільйонів осіб. Це друга мова у світі за популярністю. На території самої Іспанії поширено кілька діалектів: астурійський, каталонський, арагонський, галісійський, окситанський і баскський. На чолі королівства Іспанія з 1713 року стоять монархи династії Бурбонів. За кількістю історичних об'єктів, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Іспанія входить в першу трійку країн, поступаючись Італії та Китаю. У королівстві розташовані 44 культурні, архітектурні та історичні пам'ятки. У Мадриді знаходиться ресторан Restaurante Botín (Каса Ботин) – перший ресторан у світі, який функціонує з 1725 року. Іспанський гімн, хоч і має слова, але виконується тільки в музичній версії на всіх заходах. Це пов'язано з поділом Іспанії на автономії, які так і не прийшли до єдиної думки з приводу слів. В іспанців на першому місці – сімейні цінності. Тому кількість пар, які розлучаються, становить не більше 17%, і тільки 5% дітей виховується в неповних сім'ях. В Іспанії існує традиція мати подвійне прізвище: одну по матері та другу по батькові. У Новорічну ніч іспанці з'їдають 12 виноградин під бій курантів, вірячи, що їм буде таланити увесь рік.

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Курорти Іспанії

У всьому світі Іспанія славиться своїми курортами. Найпопулярніші з них:

Острів Ібіца відомий своїми дискотеками та вечірками. Заведено вважати, що це ідеальне місце відпочинку молоді. І це так! Тут розташовані численні клуби, в яких проводять шоу діджеї зі світовим ім'ям. Але і для бажаючих відпочити від "міської суєти" є відокремлені курорти з чистими пляжами та гарними умовами проживання. Також це історичний центр зі своїми неповторними пам'ятками.

відомий своїми дискотеками та вечірками. Заведено вважати, що це ідеальне місце відпочинку молоді. І це так! Тут розташовані численні клуби, в яких проводять шоу діджеї зі світовим ім'ям. Але і для бажаючих відпочити від "міської суєти" є відокремлені курорти з чистими пляжами та гарними умовами проживання. Також це історичний центр зі своїми неповторними пам'ятками. Майорка – один із сонячних островів Балеарського архіпелагу. Молодь їде в Ареналь, де кипить клубне життя. Для відпочинку з дітьми ідеально підходить Кола-д'Ор, який славиться своїми затишними бухтами. На острові, крім лежання на пляжі, можна знайти собі заняття до вподоби (дайвінг, скелелазіння тощо).

один із сонячних островів Балеарського архіпелагу. Молодь їде в Ареналь, де кипить клубне життя. Для відпочинку з дітьми ідеально підходить Кола-д'Ор, який славиться своїми затишними бухтами. На острові, крім лежання на пляжі, можна знайти собі заняття до вподоби (дайвінг, скелелазіння тощо). Менорка – місцина має другу назву "Острів вогнів і вітрів", оскільки не раз на обривистих берегах можна побачити дивні вогники. Це один із найдорожчих курортів Іспанії. Територія острова – біосферний заповідник. Це ідеальне і спокійне місце, де немає настирливих гідів.

місцина має другу назву "Острів вогнів і вітрів", оскільки не раз на обривистих берегах можна побачити дивні вогники. Це один із найдорожчих курортів Іспанії. Територія острова – біосферний заповідник. Це ідеальне і спокійне місце, де немає настирливих гідів. Тенеріфе – це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком. Це місце заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе.

– це найбільший острів Канарських островів. Тут можна знайти розваги до вподоби. Для любителів дискотек підходить Коста-адах. Якщо плануєте відпочити від суєти великого міста, вирушайте в Лоро-парк, який славиться: дельфінарієм, величезним зоопарком, ботанічним парком і аквапарком. Це місце заслужено називають островом "вічної весни", оскільки температура повітря круглий рік – +20 – 25 градусів за Цельсієм. Тут ви знайдете пляжі як із жовтим, так і з чорним пісками. Острів відомий у всьому світі своїм карнавалом Санта-Крус-де-Тенеріфе. Коста-дель-Соль – "Сонячний берег" Іспанії. Тут розташовані вілли спортсменів зі світовим ім'ям, голлівудської еліти. Однак для виключно пляжного відпочинку ці курорти не зовсім підходять, оскільки навіть у саму спеку тут відносно прохолодна вода через атлантичні течії. Однак це ідеальне місце для завзятих серфінгістів. Також місце славиться своїм сафарі-парком, де можна побачити тварин з усього світу.

– "Сонячний берег" Іспанії. Тут розташовані вілли спортсменів зі світовим ім'ям, голлівудської еліти. Однак для виключно пляжного відпочинку ці курорти не зовсім підходять, оскільки навіть у саму спеку тут відносно прохолодна вода через атлантичні течії. Однак це ідеальне місце для завзятих серфінгістів. Також місце славиться своїм сафарі-парком, де можна побачити тварин з усього світу. Коста-де-ла-Луз або "Берег світла" відрізняється своїм спокоєм. Курорт популярний серед любителів віндсерфінгу. Протяжні пляжі мають дрібний пісок, який здається білим. Відвідати цей курорт найкраще під час карнавалів, які славляться: боями биків, фольклорною музикою, стрибками тощо. Всі ці події відбуваються переважно в травні.

відрізняється своїм спокоєм. Курорт популярний серед любителів віндсерфінгу. Протяжні пляжі мають дрібний пісок, який здається білим. Відвідати цей курорт найкраще під час карнавалів, які славляться: боями биків, фольклорною музикою, стрибками тощо. Всі ці події відбуваються переважно в травні. Коста-дель-Альмерія – частина Середземномор'я іспанської Андалусії. Крім колориту, курорт відомий "білим узбережжям", блискучим, як розсип цукру. Це відносно молодий курорт. Головне місто туризму – Альмерія, побудоване за часів римського правління. А відвідавши Мохакар, ви побуваєте в іспанській глибинці. Здійсніть прогулянку вузькими вуличками та затишною набережною. Для сімейного відпочинку ідеальним місцем буде Рокетас-де-Мар.

Курорти Іспанії / Фото deluxe.voyage

Коста-Бланка вважається рекордсменом за кількістю пляжів, відзначених Блакитним прапором, і кількості сонячних днів. Основними зонами відпочинку є Ганліа з багатою заповідною зоною та Віллайосу, де в серпні проводяться традиційні свята. Тут практично завжди тепла погода і найчистіші пляжі.

вважається рекордсменом за кількістю пляжів, відзначених Блакитним прапором, і кількості сонячних днів. Основними зонами відпочинку є Ганліа з багатою заповідною зоною та Віллайосу, де в серпні проводяться традиційні свята. Тут практично завжди тепла погода і найчистіші пляжі. Коста-Брава або "Берег сміливих" належить до частини сонячної Каталонії. Місцеві види вражають чудовими бухтами з пляжами з гальки та білого піску, вершинами Піренеїв, блакиттю найчистішого моря. Курорти в цій частині Іспанії різноманітні. Наприклад, Тосса-де-Мар славиться давніми фортецями та казино, побудованими в ХІХ столітті. Найрозвиненішу інфраструктуру має Ллорет-де-Мар.

належить до частини сонячної Каталонії. Місцеві види вражають чудовими бухтами з пляжами з гальки та білого піску, вершинами Піренеїв, блакиттю найчистішого моря. Курорти в цій частині Іспанії різноманітні. Наприклад, Тосса-де-Мар славиться давніми фортецями та казино, побудованими в ХІХ столітті. Найрозвиненішу інфраструктуру має Ллорет-де-Мар. Коста-Дорада славиться своїм золотистим відтінком пісків. В околицях Ербо пляжі вражають своєю пустельністю. Тут добре можна відпочити всією сім'єю. У Коста-Дорада знаходиться "Порт Авентура" – найбільший парк розваг. Для любителів екскурсій радимо відвідати місто Таррагона з його середньовічними будівлями та пам'ятками римської архітектури. Тим, хто любить галасливі вечірки, підійдуть Ла-Пінеда і Салоу.

славиться своїм золотистим відтінком пісків. В околицях Ербо пляжі вражають своєю пустельністю. Тут добре можна відпочити всією сім'єю. У Коста-Дорада знаходиться "Порт Авентура" – найбільший парк розваг. Для любителів екскурсій радимо відвідати місто Таррагона з його середньовічними будівлями та пам'ятками римської архітектури. Тим, хто любить галасливі вечірки, підійдуть Ла-Пінеда і Салоу. Коста-Верде . Є однією з головних курортних зон північного узбережжя Іспанії. Багато пляжів, що розташовані у гирлі Вільявільоса, притягують серфінгістів. Найцікавішим для туристів вважається пляж, що розташований між мисом Кабо-де-Пеньяс і містом. Водночас для дайвінгу вибирають пляж Моньєло.

. Є однією з головних курортних зон північного узбережжя Іспанії. Багато пляжів, що розташовані у гирлі Вільявільоса, притягують серфінгістів. Найцікавішим для туристів вважається пляж, що розташований між мисом Кабо-де-Пеньяс і містом. Водночас для дайвінгу вибирають пляж Моньєло. Кантабрія (або "Земля радості") . Тут можна побачити затоки, родючі долини та гірські ланцюги. Гордість Кантабрії – національний парк "Піки Європи" та дюнний комплекс, який розташований у гирлі р. Пас. Курорт славиться серед туристів своїми пам'ятками, багато з яких – під охороною ЮНЕСКО. А відвідавши місцеві поселення, можна познайомитися з унікальною культурою пасьєго.

. Тут можна побачити затоки, родючі долини та гірські ланцюги. Гордість Кантабрії – національний парк "Піки Європи" та дюнний комплекс, який розташований у гирлі р. Пас. Курорт славиться серед туристів своїми пам'ятками, багато з яких – під охороною ЮНЕСКО. А відвідавши місцеві поселення, можна познайомитися з унікальною культурою пасьєго. Ла-Манга-дель-Мар-Менор або просто Ла-Манга – це вузька піщана коса на сході Мурсії. Ла-Манга – курорт "двох морів". Він відокремлює від Середземного моря лагуну з назвою "Маленьке море". Золотисті смуги піску відносять до найчистіших пляжів у всій Європі. Це ідеальне місце для любителів дайвінгу або сноркелинга. Бажаючим зайнятися кайтсерфінгом радимо пляж Плайя-де-Галуа. Для кращого ознайомлення з чудовими видами курорту розроблений трекінг-маршрут.

або просто Ла-Манга – це вузька піщана коса на сході Мурсії. Ла-Манга – курорт "двох морів". Він відокремлює від Середземного моря лагуну з назвою "Маленьке море". Золотисті смуги піску відносять до найчистіших пляжів у всій Європі. Це ідеальне місце для любителів дайвінгу або сноркелинга. Бажаючим зайнятися кайтсерфінгом радимо пляж Плайя-де-Галуа. Для кращого ознайомлення з чудовими видами курорту розроблений трекінг-маршрут. Барселона . На півночі від міста розташований пляж Барселонета, що має чималу популярність серед туристів. Також можна позасмагати на пляжах Ситжес, Мар Білизни та Ікарія. У Барселоні багато пам'яток, так що нудьгувати не доведеться.

. На півночі від міста розташований пляж Барселонета, що має чималу популярність серед туристів. Також можна позасмагати на пляжах Ситжес, Мар Білизни та Ікарія. У Барселоні багато пам'яток, так що нудьгувати не доведеться. Валенсія – місто з цікавою архітектурою. Популярним серед туристів є район Старого міста – Ель Кармен. Тут розташовані не тільки основні визначні пам'ятки, а й численні нічні клуби, кафе та бари. Міський пляж Лас Аренас або як його ще називають "Леванте" бере свій початок біля морського порту і яхт-клубу. Це місцина із дрібним піском золотистого кольору та пологим заходом, однак багатолюдна. Найчистішим і найкрасивішим пляжем Валенсії вважається Ель-Салер, що розташований від центру за пів години їзди.

Погода

Цікаво, що в Іспанії можна виділити цілих три різновиди клімату. Так, на північному заході панує помірно-морська погода, тобто з помірною температурою та одночасною надмірністю опадів протягом всього року. Для півдня Іспанії та Середземноморського узбережжя характерний клімат із вологими, але м'якими зимами, а також сухим жарким літом (середземноморський). Що стосується внутрішніх областей країни, то тут спостерігається континентальний засушливий клімат, тобто умови холодних зим і теплого сухого літа.

Різноманіття кліматичних умов вплинуло і на різнохарактерність місцевих рослинності та фауни. На півночі є схожість зі Центральною Європою, а на півдні – з Африкою.

Для іспанських курортних районів характерно не просто переважання сонячної погоди, тут найбільша кількість погожих днів у всій Європі! Але найкращим мікрокліматом у світі вважається клімат Канарських островів, де виділяється всього дві пори року: тепла весна і сонячне літо.

Віза і перетин кордону

Українці, що мають біометричні паспорти, можуть відвідати Іспанію без візи, оскільки держава входить у число тих, що підтримують безвізовий режим. Громадянам із закордонними паспортами старого зразка для поїздки необхідно оформити візу. Це можна зробити в консульстві Іспанії чи візовому центрі. Якщо ви хочете відвідати кілька країн, що входять в Шенгенську зону, найкраще оформити туристичну візу.

Як дістатися

До Іспанії українці можуть дістатися машиною або автобусом, поїздом або літаком. Однак потрібно враховувати, що чартерні літаки літають переважно взимку та влітку, а під час перельоту необхідно робити пересадку в іншій країні. Це займає досить багато часу.

Також з України немає прямих поїздів до Іспанії, тому потрібно затратити чимало часу, щоб підібрати рейси. Можна скористатися автобусними турами для поїздки на відпочинок, які пропонують туристичні агентства з різноманітною програмою.

Відпочинок в Іспанії / Фото travel.24tv



Автолюбителям, які планують поїздку в Іспанію на своїй машині, необхідно заздалегідь продумати маршрут. Бажано придбати карти країн, через які проходить маршрут, або навігатор. З України можна потрапити в Іспанію транзитом через Польщу, Німеччину і Францію – це найкращий варіант поїздки. Однак слід враховувати, що в цьому випадку значно зростуть не тільки витрати, але і тривалість подорожі.

До основних витрат належать:

паливо;

харчування;

нічліг;

платні автобани;

парковки.

Однак це того варте, адже ви побачите красу проїжджаючих країн, зможете відвідати пам'ятки, що не входять у стандартну екскурсійну програму.

Найвизначніші пам'ятки

Для самостійної поїздки на машині слід підготувати всі необхідні документи: водійське посвідчення міжнародного зразка, закордонний паспорт, страховку Green Card і техпаспорт.

Іспанія багата визначними пам'ятками, які варто було б подивитися. За одну поїздку все побачити неможливо. Це лише невелика добірка місць, які залишать у вас незабутні враження:

Palacio Real de Madrid (Королівський палац у Мадриді) – офіційна резиденція іспанських королів. Попри це туристи можуть побувати в 50 залах (всього їх 2 000). Для обробки цих кімнат використані: ліпнина, червоне дерево і мармур. Ви побачите фрески, написані Рубенсом і Караваджо, а також унікальні колекції обладунків та зброї, музичних інструментів, в тому числі скрипку Страдіварі.

Palacio Real de Madrid / Фото wikimedia

Мечеть в Кордобі – архітектурний шедевр. Всередині будівлі є подвійні гігантські арки, що з'єднані сотнями колон із мармуру, граніту, онікса і яшми. Синій купол прикрашають у вигляді зірок золотисті плитки. Молитовний зал із 5 зонами приваблює відвідувачів своїми архітектурними особливостями. Нині це римо-католицький собор.

архітектурний шедевр. Всередині будівлі є подвійні гігантські арки, що з'єднані сотнями колон із мармуру, граніту, онікса і яшми. Синій купол прикрашають у вигляді зірок золотисті плитки. Молитовний зал із 5 зонами приваблює відвідувачів своїми архітектурними особливостями. Нині це римо-католицький собор. Ciudad de las Artes y las Ciencias (місто мистецтв і наук) у Валенсії. Єдиний архітектурний комплекс складається з 5 різних будівель: El Museu de les Ciències Príncipe Felipe (музей науки принца Феліпе), L'Umbracle (сад/галерея), El Palau de les Arts Reina Sofía (палац мистецтв королеви Софії), океанографічного парку, L 'Hemisfèric (театр лазерних уявлень, планетарій, кінотеатр) і підвісного моста Assut de l'or. Комплекс оточений красивим парком із басейнами та струмками.

Ciudad de las Artes y las Ciencias / Фото static2.lasprovincias

Севільський кафедральний собор є найбільшим собором в Європі, побудованим у готичному стилі в XVI столітті. Будівництво тривало трохи більше століття. Найвідоміша пам'ятка собору – могила Христофора Колумба і позолочений вівтар. Саркофаг з останками мореплавця тримається 4 статуями, що символізують королівства Кастилії, Наварра, Арагон і Леон. Відвідавши головну ризницю, де розташований музей, можна ознайомитися з безцінними мальовничими полотнами Мурільо, Веласкеса, Гойї та побачити велику срібну дарохранительницю. Також кафедральний собор славиться органними концертами.

є найбільшим собором в Європі, побудованим у готичному стилі в XVI столітті. Будівництво тривало трохи більше століття. Найвідоміша пам'ятка собору – могила Христофора Колумба і позолочений вівтар. Саркофаг з останками мореплавця тримається 4 статуями, що символізують королівства Кастилії, Наварра, Арагон і Леон. Відвідавши головну ризницю, де розташований музей, можна ознайомитися з безцінними мальовничими полотнами Мурільо, Веласкеса, Гойї та побачити велику срібну дарохранительницю. Також кафедральний собор славиться органними концертами. Museo Nacional del Prado (музей Прадо) в Мадриді – один із найкращих музеїв світу. У ньому зібрані шедеври відомих художників: Рембрандта, Ель Греко, Гойї, Веласкеса, Тиціана та багатьох інших. Є зали зі скульптурами, гравюрами, прикрасами та декоративно-прикладною творчістю.

один із найкращих музеїв світу. У ньому зібрані шедеври відомих художників: Рембрандта, Ель Греко, Гойї, Веласкеса, Тиціана та багатьох інших. Є зали зі скульптурами, гравюрами, прикрасами та декоративно-прикладною творчістю. Архітектурно-парковий ансамбль L'Alhambra в Гранаді . Нині це музей ісламської архітектури, до складу якого входять: палац, оточений апельсиновими деревами та кипарисовими алеями, мечеть і фортеці. В ансамблі гармонійно поєднуються тераси та внутрішні дворики з водними каскадами, фонтанами, водоймами з витонченими арками та візерунчастими різьбленими вікнами. Все це декороване строкатою мозаїкою, різьбленими візерунками по каменю, арабською в'яззю, рослинними орнаментами.

. Нині це музей ісламської архітектури, до складу якого входять: палац, оточений апельсиновими деревами та кипарисовими алеями, мечеть і фортеці. В ансамблі гармонійно поєднуються тераси та внутрішні дворики з водними каскадами, фонтанами, водоймами з витонченими арками та візерунчастими різьбленими вікнами. Все це декороване строкатою мозаїкою, різьбленими візерунками по каменю, арабською в'яззю, рослинними орнаментами. Sagrada Família (Храм Святого Сімейства), Барселона – одна з найвідоміших споруд Гауді. Будівництво собору було розпочато в 1882 році та до теперішнього часу не закінчено, тому що ведеться тільки на добровільні пожертвування. Спочатку величаву будівлю будували в готичному стилі, але Антоніо Гауді додав йому оригінальність модерну – ажурність і легкість.

Sagrada Família / Фото nakanikuly