Іспанія відкриє свої порти для круїзних лайнерів

Іспанія дозволить круїзним суднам причалювати до своїх портів з 7 червня 2021 року. Так уряд хоче врятувати туристичну сферу країни від наслідків пандемії коронавірусу.

Іспанія відкриває порти для лайнерів

Держава заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року. Все тому, що тоді на них активно поширювалася захворюваність на коронавірус.

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Морські органи Іспанії дозволили приймати круїзні лайнери через падіння рівня захворюваності на COVID-19 та збільшення кількості щеплень.

Судноплавні компанії повинні будуть виконувати заходи, встановлені міністерством охорони здоров'я для гарантування повної безпеки як для пасажирів круїзів, так і для міст, де вони висаджуються,

– заявили у міністерстві транспорту Іспанії.

Зауважимо, до пандемії Іспанія була другою за популярністю країною для міжнародних круїзів у Європі.

Коронавірус у країні

За даними Worldometers, в Іспанії станом на 30 травня 2021 року коронавірусом заразилися понад 3,6 мільйона людей. З них 79 905 хворих померли, а 3,4 мільйона – одужали.

За добу 29 травня COVID-19 діагностували у 5,4 тисячі іспанців. Також відомо, що 17 осіб померли від вірусу.

З 7 червня Іспанія впускатиме усіх вакцинованих мандрівників з різних країн світу. Однак у туристів обов'язково має бути довідка про вакцинацію сертифікованим у Євросоюзі препаратом.