Іспанія скоротила термін дії антиген-тестів для туристів: деталі

Влада Іспанії дещо змінила правила щодо тестів на антиген для туристів. Країна скоротила їх термін дії.

Тепер міжнародні громадяни, які проходять антиген-тест для поїздки в Іспанію, матимуть 24 години для тестування, а не 48. Таке рішення прийняли органи охорони здоров'я Іспанії.

Цікаво Що буде з туристичним сектором Іспанії у 2022 році: оптимістичний прогноз

Іспанія скоротила термін дії антиген-тестів для туристів

Так, з 1 лютого туристи, які обрали тест на антиген для в'їзду в Іспанію, зобов'язані зробити його протягом 24 годин до прибуття.

Попередні правила Іспанії щодо антиген-тестів вимагали, щоб мандрівники проходили тестування протягом 48 годин до прибуття в країну.

З 1 лютого тільки негативні тести на COVID, отримані протягом 24 годин до прибуття в Іспанію, будуть вважатися дійсними,

– підкреслює Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

Наразі це стосується невакцинованих туристів із країн ЄС/ЄЕЗ, а також жителів і громадян Іспанії, які не отримували жодної дози вакцини. Ця умова потрібна й для кількох категорій третіх країн, які стосуються поїздок першої необхідності.

При цьому невакциновані мандрівники з більшості країн, що не входять до ЄС/ЄЕЗ, не можуть відвідати Іспанію без суттєвої причини.

Що потрібно для в'їзду

Іспанія й надалі продовжить приймати ПЛР-тести, отримані за 72 години до прибуття.

Щоб потрапити на територію Іспанії, громадяни України мають надати сертифікат про вакцинацію (після дати останньої дози має пройти не більше, ніж 270 днів). Після цього документ має містити інформацію про наявність "бустерної" дози.

Також усі міжнародні особи повинні заповнити форму контролю стану здоров'я перед відвідуванням Іспанії.

COVID-19 в Іспанії: останні дані