Іспанія відкривається для українців: Кулеба розповів, що потрібно для в'їзду
Джерело:Дмитро Кулеба у твітері
Дмитро Кулеба заявив, що з 27 липня громадянам України відкриють в'їзд на території Іспанії. За його словами, це стане можливим відповідно до рішення Ради Європи.
Міністр закордонних справ наголосив, що "свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС". Про це він повідомив 24 липня на своїй сторінці у твітері.
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Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається,
– зазначив глава дипломатії.
Дмитро Кулеба додав: "На в'їзді необхідні свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест".
У МЗС пояснили правила в'їзду
Довідка про щеплення або тест вимагається від усіх мандрівників віком від 12 років.
- ПЛР-тест має бути зроблений не раніше за 72 години до в'їзду;
- Швидкий тест має бути зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.
Приймається теж довідка про одужання, якщо особа недавно перехворіла COVID-19.Зверніть увагу! Усі мандрівники повинні перед приїздом заповнити форму санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати QR-код для всіх наступних процедур під час проходження контролю.