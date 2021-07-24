Іспанія відкривається для українців: Кулеба розповів, що потрібно для в'їзду

Дмитро Кулеба заявив, що з 27 липня громадянам України відкриють в'їзд на території Іспанії. За його словами, це стане можливим відповідно до рішення Ради Європи.

Міністр закордонних справ наголосив, що "свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС". Про це він повідомив 24 липня на своїй сторінці у твітері.

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Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається,

– зазначив глава дипломатії.

Дмитро Кулеба додав: "На в'їзді необхідні свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест".

У МЗС пояснили правила в'їзду

Довідка про щеплення або тест вимагається від усіх мандрівників віком від 12 років.

ПЛР-тест має бути зроблений не раніше за 72 години до в'їзду;

Швидкий тест має бути зроблений не раніше за 48 годин до в'їзду.

Приймається теж довідка про одужання, якщо особа недавно перехворіла COVID-19.

Усі мандрівники повинні перед приїздом заповнити форму санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії та отримати QR-код для всіх наступних процедур під час проходження контролю.