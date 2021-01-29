В Ісландії блогер помітив аномальні хмари: фото, відео

В Ісландії у небі помітили перламутрові хмари – унікальне явище, яке сподобалося користувачам соціальної мережі.

Джерело: Instagram-акаунт блогера Хордіра Крістліфсона

Цей рідкісний оптичний феномен, обумовлений дифракцією світла на частинках водяної пари – перламутрові хмари, при якому тонкі хмари, що знаходяться поблизу Сонця, фарбуються в спектральні кольори.

Читайте також: Що буде з подорожами у 2021 році: прогнози від авторитетних іноземних ЗМІ

Підписникам блогера сподобалося це явище і вони писали своє захоплення в коментарях.

"Це взагалі реально?", "Чудово", "Щось неможливе", "Фантастика!", "Справжня краса",

– писали користувачі.

А у Новій Зеландії розпочали масштабну промо-кампанію, яка закликає туристів відмовитися від "Подорожей під соціальним впливом". Людей просять не наслідувати інфлюенсерів, створюючи тисячі однакових фотографій в тих самих локаціях, та спонукають відкривати для себе щось нове.