В Ірландії роблять гірські стежинки з овечої шерсті

В ірландському графстві Літрім група волонтерів запозичила ідею Римської імперії, щоб захистити від руйнування популярний гірський маршрут. Вони використовують овечу шерсть для побудови пішохідної стежки вздовж чутливої зони нагір’я.

Матеріал для тропи добровольці отримують від овець, які пасуться на сусідніх пагорбах. Шерсть тварин не потребує будь-якої обробки і її можна відразу викладати у доріжку.

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Проблема повзучості стежок

За словами офіцера з питань відпочинку у сільській місцевості Літріма Брайана Феннелла, цей проєкт є чудовим способом протидіяти феномену повзучості стежок.

Річ у тім, що місцевість в горах дуже нестійка, і щоб уникнути болота на своєму шляху, пішоходи часто виступають за межі стежки та мимоволі шкодять рослинності, яка захищає торфовище під ними.

Зараз, каже офіцер, ця проблема стала особливо актуальною, оскільки за останні роки ходьба в Ірландії стала популярним видом спорту.

Використання овечої шерсті

Якось Феннелл дізнався, що в Шотландії овечу шерсть використовують вже протягом 30 років як бар'єр між м'яким торфовищем і кам'яною поверхнею пішохідних стежок. Цей метод є більш екологічний, ніж пластикова мембрана та надійніший, ніж дерево, яке з часом гниє.

Насправді це дуже стара техніка, яка використовувалась у Римській імперії, коли вони будували дороги на водно-заболочених землях по всій Європі,

– розповідає Феннелл.

То чому б не скористатися нею тут у Літрімі, подумав він. Його задум підтримала група екодобровольців Mountain Meitheal, які займаються проєктами по збереженню та відновленню гірських та лісових доріжок.



Волонтери, які прокладають стежку з вовни / Фото Брайана Феннелла

Побудова гірських стежок

Тепер приблизно 20 волонтерів збираються кожні 2 тижні, щоб прокласти 120 метрів пішохідного шляху поблизу селища Манорхамілтон. Робота є доволі трудомісткою, оскільки добровольці не використовують важкої техніки. Єдиними інструментами є лопати, тачки і руки людей. Саме тому за раз вони можуть прокласти всього 10 метрів стежки.



Вовна кладеться під чотири прошарки каміння / Фото Брайана Феннелла

Процес передбачає викладання одного прошарку шерсті, який покривають чотирма шарами каменю. Останнім штрихом є вапнякова крихта, яка гармонійно зливається з місцевим ландшафтом.



Усю роботу волонтери виконують вручну / Фото Брайана Феннелла

Робота дуже вдячна, особливо коли пішоходи ходять і бачать, що ти робиш, і ти отримуєш позитивні відгуки,

– каже один з волонтерів.

Слава про їхню важливу місію поширилися по всій країні. І тепер до них звертаються люди з інших регіонів Ірландії з проханням допомогти прокласти таку саму стежку в їхній місцевості. Звичайно, волонтери залюбки погоджуються.



За один раз добровольці можуть прокласти 10 метрів стежки / Фото Брайана Феннелла