Нова теорія ставить під сумнів давнє переконання, що біблійний Едемський сад розташовувався на Близькому Сході. Дослідники припускають, що райське місце, можливо, насправді був в Ефіопії – біля озера Тана, витоку Блакитного Нілу.

Таку версію висунув американський інженер Махмуд Джавайд. Він провів власне дослідження, спираючись на тексти Біблії та Корану, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також В Україні є чинний вулкан, про який ніхто не знає: де шукати ці "двері до пекла"

Де інженер "знайшов" райський сад з Біблії?

У новому дослідженні техаський вчений припустив, що біблійний Едемський сад насправді був поблизу озера Тана в Ефіопії, кидаючи виклик давнім уявленням про його географічне походження. Традиційно багато вчених пов'язують Едем з регіоном сучасного Іраку, де протікають річки Євфрат і Тигр.

Спираючись на тексти з Біблії та Корану, інженер Джавайд припускає, що річка Гіхон, згадана у Святому Письмі, може відповідати Блакитному Нілу, який бере початок на озері Тана і тече через Судан до Хартума.

Нова теорія ще не пройшла наукову перевірку, але вчений зазначає, що територія навколо озера Тана має кілька річкових розгалужень, які нагадують чотири річки, описані в Книзі Буття. Він підкреслює, що стародавня територія, відома як "Куш", відповідає регіону сучасної Ефіопії, що ще більше підтверджує його гіпотезу.



Едемський сад міг бути в Ефіопії через ландшафт та Блакитний Ніл / Фото Daily Mail

Всі ознаки вказують на Бахр-Дар, поблизу озера Тана, регіон, що характеризується пишною рослинністю, приголомшливими ландшафтами і витоком Блакитного Нілу, що збігається з біблійним описом Едему,

– заявив Джавайд.

Він також припустив, що "вогненний меч", який, за Біблією, охороняв вхід до саду після вигнання Адама і Єви, може символізувати вулканічні хребти, що оточують озеро Тана.

Біблія і Коран описують земний сад, відмінний від вічного раю. Дослідник визначив регіон Бахр-Дар як сильного кандидата на цей опис, відзначивши його м'який клімат, родючі ґрунти та різноманітну флору і фауну.

Інженер стверджує, що, виходячи з кліматичних умов і описів, знайдених у цих релігійних текстах, район Бахр-Дара може дуже нагадувати біблійний Едемський сад.

Що кажуть попередні дослідження?

Точне географічне місце біблійного Едемського саду залишається загадкою, але багато дослідників припускають, що він міг розташовуватися в історичному регіоні Месопотамії, який охоплює частини сучасних Іраку та Сирії, пише Dailygalaxy.

Ця територія, розташована між річками Тигр і Євфрат, збігається з описами в Книзі Буття щодо чотирьох річок, згаданих у тексті. Деякі вчені припускають, що наратив міг бути створений під впливом пишних боліт південної Месопотамії.

Хоча річки Тигр і Євфрат беруть свій початок у Туреччині і протікають через Сирію та Ірак, що підтверджує месопотамську гіпотезу, ідентифікація річок Фісон і Гіхон продовжує створювати проблеми для дослідників.

Де побачити замок, який височіє над півостровом?