Індонезія скоротила термін карантину для іноземних туристів

Уряд Індонезії вирішив послабити правила в'їзду для іноземних туристів. Тепер їм доведеться провести на обов'язковій самоізоляції не 5 днів, а лише 3.

Рішення стосується і місцевих жителів, які приїжджають до Індонезії з-за кордону. Про це повідомив міністр-координатор з економічних питань Айрланга Хартарто.

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Індонезія скоротила карантин для туристів

Тепер після прибуття туристам потрібно провести лише три дні у спеціальному готелі. На останній – здати ПЛР-тест. Якщо результат виявиться негативним – можна буде вільно подорожувати країною.

Це правило застосовується до міжнародних мандрівників, які виконали вимоги, включаючи повну вакцинацію та негативний результат ПЛР-тесту, з моменту їхнього від'їзду, після прибуття в Індонезію та після закінчення карантинного періоду,

– пояснив Хартарто.

Крім того, внутрішні мандрівники, які отримали повну вакцинацію, зобов'язані показати негативні результати тесту на антиген або ПЛР для тих, хто отримав лише одну дозу вакцини.

Хартарто підкреслив, що пандемія COVID-19 в Індонезії зараз під контролем, оскільки кількість випадків продовжує зменшуватися.

Станом на сьогодні приїжджати до Індонезії можуть лише щепленні мандрівники – ті, хто вакциновані схваленими владою та ВООЗ препаратами.

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