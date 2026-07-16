Де народився кандидат на посаду міністра оборони Ігор Клименко і що варто побачити у цьому місті

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко може очолити Міністерство оборони в новому уряді Сергія Корецького. Його кандидатуру озвучили під час засідання фракції "Слуги народу" за участю президента. На тлі цих кадрових змін багатьом стало цікаво, звідки він родом.

Ігор Клименко із 14 липня 2026 року тимчасово виконує обов'язки міністра внутрішніх справ України. Раніше він очолював МВС у 2023 – 2026 роках, а до цього був головою Національної поліції України. Народився 25 жовтня 1972 року у Києві, а вищу освіту здобув у Харківському військовому університеті.

Що туристу цікавого побачити у столиці України?

Києво-Печерська лавра

Однією з найвідоміших пам'яток Києва є Києво-Печерська лавра – історико-культурний комплекс, який входить до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. Протягом століть вона залишається одним із головних духовних центрів України. На її території розташовані численні храми, монастирські споруди, дзвіниці та знамениті печери, де спочивають мощі святих.

Києво-Печерська лавра / фото Canva

Окремої уваги заслуговує Успенський собор, а також Велика лаврська дзвіниця, з якої відкривається панорамний краєвид на столицю. Крім того, на території комплексу працюють кілька музеїв, серед яких Музей мікромініатюр Миколи Сядристого.

Софійський собор

Ще однією знаковою пам'яткою столиці є Софійський собор – одна з найдавніших християнських святинь України, збудована ще у 11 столітті. Собор відомий унікальними мозаїками та фресками часів Київської Русі, значна частина яких збереглася до наших днів. Туристи також часто піднімаються на дзвіницю, звідки відкривається вид на історичний центр Києва та Софійську площу.

Софійський собор / фото Canva

Які місця найкраще передають атмосферу столиці?

Андріївський узвіз

Андріївський узвіз вважають однією з найатмосферніших вулиць Києва. Головною архітектурною окрасою узвозу є Андріївська церква, збудована за проєктом архітектора Бартоломео Растреллі у 18 столітті. Сама вулиця приваблює історичною забудовою, музеями, мистецькими просторами та закладами, де можна перепочити після прогулянки.

Андріївський узвіз / фото Smyk iLya

Майдан Незалежності та Хрещатик

Майдан Незалежності є центральною площею країни та одним із найвідоміших символів сучасної України. Саме тут відбуваються державні урочистості, святкові заходи та важливі суспільні події. Поряд проходить головна вулиця столиці Хрещатик. У вихідні вона традиційно стає пішохідною, що робить її одним із найпопулярніших місць для прогулянок як серед киян, так і серед туристів.

Куди варто завітати любителям природи та музеїв?

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка

Однією з найбільших зелених зон Києва є Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка. Він відомий великою колекцією рослин з різних куточків світу, а особливою популярністю користується у період цвітіння магнолій, бузку та троянд. На території саду також працюють оранжереї з екзотичними рослинами, а численні алеї та оглядові майданчики роблять його популярним місцем для неспішних прогулянок.

Краєвиди з ботанічного саду: дивитись відео

Національний музей історії України у Другій світовій війні

До найвідвідуваніших музейних комплексів Києва належить Національний музей історії України у Другій світовій війні. Він розташований біля монументальної скульптури "Батьківщина-мати", яка давно стала одним із символів столиці.

Національний музей історії України у Другій світовій війні / фото Вікіпедії

Експозиції музею присвячені подіям Другої світової війни, а також сучасній історії України. Крім виставкових залів, комплекс приваблює оглядовими майданчиками, звідки відкриваються краєвиди на Дніпро та правобережну частину Києва.