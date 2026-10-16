Про цікавий маршрут зі Сколе розповіла любителька подорожей Альона Хайкер у своєму тіктоці.

Який маршрут обрати для осінньої прогулянки?

Маршрут починається біля річки, звідки веде стежка в ліс. Уже на початку прогулянки можна побачити дерева, які поступово змінюють зелене листя на осінні барви. Підйом тут невеликий, а сама стежка досить легка, тому маршрут підійде для тих, хто не має великого досвіду в хайкінгу.

Дорогою туристи проходять повз інформаційні стенди, а стежка поступово веде вглиб лісу. Маршрут не вирізняється великою різноманітністю рельєфу, проте саме це робить його комфортним для неквапливої прогулянки. Тут можна зосередитися на природі, роздивлятися дерева й милуватися осінніми кольорами.

За словами блогерки, під час прогулянки можна натрапити на мальовничі лісові галявини, зокрема на місце з березами. Восени такі ділянки особливо красиві завдяки контрасту між світлими стовбурами дерев і різнобарвним листям навколо.

Окрему увагу привертають осінні кольори на схилах. Щоб помітити найяскравіші відтінки, мандрівниця радить частіше дивитися вгору, на крони дерев. Саме там найкраще видно жовті, руді та червоні кольори, заради яких варто вирушити на прогулянку цієї пори.

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Однією з головних принад маршруту є озеро, до якого мандрівники дістаються наприкінці прогулянки. Водойма стає фінальною точкою походу та місцем, де можна зупинитися, відпочити й помилуватися краєвидами.

Маршрут зі Сколе з мальовничими краєвидами: дивіться відео

Цей маршрут зі Сколе стане чудовим варіантом для тих, хто хоче провести день на природі, побачити золоту осінь на Львівщині та не витрачати сили на складні підйоми. Лісові стежки, яскраві кольори дерев і красиве озеро наприкінці роблять таку прогулянку особливо затишною і приємною.