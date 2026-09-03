Місця з додатковим простором для ніг створені не лише для зручності пасажирів, адже в критичний момент вони перетворюються на ключові точки під час евакуації. Саме тому бортпровідники ретельно контролюють, хто саме займає ці крісла, а наприкінці посадки обов'язково персонально спілкуються з пасажирами, щоб пересвідчитися у їхній готовності взяти на себе відповідальність.

Які обов'язки покладаються на пасажирів біля аварійного виходу?

Як пояснила бортпровідниця авіакомпанії TUI Міва, ці крісла несуть важливу функціональну роль у разі виникнення позаштатних ситуацій на борту. Пасажир, який вирішив сидіти біля виходу, має бути готовим перетворитися на помічника екіпажу. У випадку екстреної евакуації від цієї людини вимагається:

швидко оцінити обстановку за бортом літака;

самостійно відчинити двері аварійного виходу;

скеровувати потік інших людей та допомагати їм безпечно залишити салон.

Оскільки під час надзвичайної події кожна секунда на вазі золота, сидіти на цих місцях повинна людина, яка здатна діяти негайно, а також володіє достатньою фізичною та психологічною формою.

Кому офіційно заборонено обирати ці місця?

Через жорсткі критерії безпеки існує чіткий перелік категорій пасажирів, яким категорично заборонено займати місця в ряду аварійного виходу. До цього списку входять:

діти (конкретні вікові обмеження встановлює кожна авіакомпанія окремо);

дорослі, які подорожують із немовлятами або малолітніми дітьми;

пасажири з обмеженою рухливістю, фізичними ушкодженнями чи травмами;

особи, які не спроможні зрозуміти вказівки бортпровідників або не готові керувати виходом;

пасажири, яким потрібен подовжувач ременя безпеки (оскільки додатковий ремінь може створити перешкоду та спричинити падіння людей під час евакуації).

Якщо бортпровідники під час посадки вирішать, що людина на цьому місці не відповідає вимогам або не зможе надати допомогу, вони мають повне право пересадити її.

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Як реагують мандрівники на такі обмеження?

Тема викликає жваві обговорення серед користувачів мережі. Чимало пасажирів висловлюють здивування тим, що за потенційну роботу в екстреній ситуації доводиться доплачувати. Дехто жартує, що авіакомпанії мали б навпаки доплачувати пасажирам за готовність брати участь у рятувальних діях, а не стягувати гроші за додатковий простір.

Водночас більшість дописувачів погоджується з логікою авіаперевізників. Досвідчені мандрівники зазначають, що підлога в цих рядах завжди має залишатися повністю вільною від речей, а пасажири поруч повинні бути максимально готовими до рішучих дій, адже від цього залежить життя всього салону.