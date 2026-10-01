Наче Відень, але на березі моря: що це за величне місто, яке здивує туристів

Туристи, які планують подорож у Хорватію, переважно обирають середньовічний Дубровник, гамірний Спліт чи Макарську Рив'єру з її ідеальними пляжами. Та мало хто знає про справжню приховану перлину країни, яка нагадує австрійський Відень, якби той був на березі моря – Опатію.

Опатія – це унікальний хорватський курорт на березі Кварнерської затоки Адріатичного моря, який часто називають "адріатичною Ніццою" або "Віднем біля моря". Детальніше про те, чому варто побачити це місто і які тут ціни, розповіло видання Travel Off Path.

Чому варто відвідати Опатію?

Більшість прибережних міст Хорватії мають вузькі середньовічні вулички та кам'яні будинки, але Опатія геть інша. Це місто вражає естетикою Прекрасної епохи. Саме сюди наприкінці 19 століття приїздила віденська аристократія, яка хотіла втекти від зимових морозів. Тож тут замість типової далматинської забудови постали величні вілли та вишукані палаци з кованими балконами й колонадами.

Вздовж узбережжя простяглася мальовнича 12-кілометрова набережна Лунгомаре, яку порівнюють з набережною у французькій Ніцці.

Прогулянка набережною Лунгомаре: відео @igor_naumenko

Обов'язковою для відвідування локацією Опатії є зведена у 1844 році Вілла Ангіоліна, у якій нині працює Хорватський музей туризму. Вілла оточена ботанічним садом з екзотичними рослинами та красивими скульптурами. Також туристам варто побачити неокласичний прибережний готель "Кварнер" та знамениту скульптуру "Діва з чайкою", яка розташована на набережній.

Для купання чудово підійде пляж Слатіна з чистою водою.

"Діва з чайкою" – символ Опатії / Фото Designshot, Unsplash

Які ціни в Опатії?

Восени в Опатії значно дешевше, ніж у популярному Дубровнику. Двомісний номер у тризірковому готелі тут обійдеться від 120 до 180 доларів, що в еквіваленті становить 5,4 – 8 тисяч гривень. Бюджетні апартаменти або гостьовий будинок ще дешевші – 80 – 130 доларів за ніч на двох.

Обід з трьох страв у ресторані середнього класу в Опатії коштує близько 40 – 65 доларів з людини без врахування напоїв. Основна страва зі свіжих морепродуктів коштуватиме 23 – 30 доларів. Водночас їжу навинос можна взяти за 3 – 6 доларів.

Жовтень – це чудовий час, щоб спланувати відпустку в Опатії. У цей період температура повітря становить приємні +23 градуси, туристів на вулицях менше, аніж у пік сезону, а у морі все ще можна купатися, щоправда, не так довго, як влітку.