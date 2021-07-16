Хорватія спростила в'їзд для українців: доводити мету подорожі не потрібно

Уряд Хорватії взяв до уваги оновлення рекомендаційного списку Ради ЄС та дозволив в'їзд українцям. Тепер туристи можуть потрапити на відпочинок без пояснення причини перетину кордону. Але є певні умови.

Для перетину кордону з Хорватією варто надати епідеміологічні документи. Якщо ж їх мандрівник не має, то доведеться погодитися пройти 10-денну самоізоляцію.

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Які документи треба мати, щоб потрапити в Хорватію

При в’їзді мають надати 1 з 3 документів:

Негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше 72 годин, або швидкий тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про вакцинацію від Covid-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Johnson&Johnson) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію та не є старішою за 210 днів;

медичну довідку про те, що особа одужала від COVID-19 щонайменше 11 днів тому.

Діти до 12 років звільняються від тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тест, швидкий тест на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19.

Оскільки в Україні поширюється новий штам коронавірусу, при в’їзді треба будеТакож доведеться, яку можна скоротити за умови повторного тестування в Хорватії на 7 день перебування в країні.