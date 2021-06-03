Хорватія пом'якшила умови в'їзду для іноземців: що змінилося

Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни. Однак ПЛР-тест необхідний, він має бути зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Раніше влада країни вимагала, щоб він був зроблений протягом 48 годин. Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

Читайте також Туреччина знову вимагатиме ПЛР-тести від пасажирів, що прибувають з України

Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він зроблений не менше ніж за 72 години (замість 48). Перепусткою також буде служити підтвердження про вакцинацію, – зазначив дипломат.

Крім того, з 28 травня Хорватія послабила карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.

За даними Worldometer , станом на 3 червня 2021 року в Хорватії виявлено 356 829 випадки зараження коронавірусом, з них 8 042 летальних.

Відзначимо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.