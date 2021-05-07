Ще одна квітуча локація: на Хмельниччині розквітло тюльпаново-нарцисове поле – мальовничі фото

Неподалік Кам'янця-Подільського в селі Гуменці розквітло тюльпанове поле. Однак, це не єдині квіти, що є на території – поруч квітують нарциси.

Господарі локації – родина Резнічуків – засадили квітами 20 соток землі. Зазначається, що зараз саме пік цвітіння тюльпанів, які розквітли пізніше через несприятливі погодні умови. Згодом зацвітуть пізні тюльпани та нарциси.

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Дуже радісно бачити, як наші тюльпани викликають в людей такі ж яскраві як і наші квіти емоції, – каже Анастасія Резнічук, донька родини.

Загалом на плантації вирощують 60 сортів найрізноманітніших форм та кольорів тюльпанів та 22 види нарцисів. Деякі із сортів – рідкісні та потребують особливого догляду.

Цікаво, що тюльпанове поле в Гуменцях як квітуча локація стало популярним ще минулої весни, але мимоволі – через карантин.

Понад 15 років родина вирощувала квіти на продаж. Раніше щойно розквітали, їх одразу зрізали – і на ринок. Оскільки торік діяли жорсткі обмеження і ринки були зачинені, то продавати тюльпанів було ніде. От квітучі грядки й помітили люди.

На Хмельниччині розквітло тюльпаново-нарцисове поле / Фото: Гуменеччина Туристична / Фейсбук

Побачити поле на власні очі та сфотографуватися господарі запрошують усіх охочих безкоштовно.

Відзначимо, раніше понад два мільйони тюльпанів на гектарі землі розквітло під Івано-Франківськом.