Ще одна квітуча локація: на Хмельниччині для туристів відкрили лавандове поле – фото

В Україні чимало квітучих локацій, і вони постійно збільшуються. Тепер така є й на Хмельниччині.

Лавандову плантацію у селі Прислуч цьогоріч відкривають уперше. Про це повідомила співвласниця присадибного господарства Іванна Бондарчук.

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На нашій плантації лаванда росте третій рік. Вона квітувала минулого року, але кущі були не настільки розкішними. Цього року ми відкриваємо плантацію для відвідувачів уперше, – зазначила Бондарчук.

За її словами, вона створена з одного із найкращих сортів французької лаванди Platinum Nico. Рослини замовили в Голландії, цей сорт зимостійкий, утворює великі кущі та високі квітконоси.

Тут росте 1 500 кущів лаванди, а ще 150 двадцяти сортів – на демонстраційних грядках. Крім того, близько 2 000 саджанців висаджено у теплиці.

Іванна додала, що усіх, хто завітає на локацію, пригощатимуть лавандовим мохіто і трав'яним чаєм із лавандою, а ще подарують маленькі букетики з лаванди.

Плантацію відкрили сьогодні, 7 липня, і вона квітнутиме упродовж трьох тижнів.

На Хмельниччині для туристів відкриють лавандове поле / Фото: Іванна Бондарчук

Відзначимо, раніше на Рівненщині, на околиці села Уїздці, вже відкрили для туристів лавандове поле.

Також на Чорногірському та Мармароському хребтах в Карпатах масово квітне червона рута.