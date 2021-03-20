"Хлопчика, що пісяє" одягнули у захисний медичний костюм та маску: фото

У столиці Бельгії Брюсселі статую "Хлопчик, що пісяє" одягнули згідно тенденцій пандемії –протиепідемічний костюм та захисну маску.

Manneken Pis – це популярне місце серед туристів. Це невелика статуя маленького хлопчика, що пісяє водою.

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Хлопчик отримав новий костюм - пластиковий костюм для захисту від шкідливих речовин, госпітальне взуття, червоні захисні рукавиці, захисні маски FFP2, поясний ремінь з невеликим футляром для санітайзерів.

Це 1 054 образ у гардеробі статуї і перший у 2021 році. Так відзначили першу річницю локдауну, що був оголошений в Бельгії після початку пандемії COVID-19.

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