В Херсонському аеропорту завершують реконструкцію смуги: який вигляд вона має

Реконструкція злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Херсон перебуває на завершальній стадії. В мережі показали, який вигляд має оновлений аеродром.

Реконструкція летовища проводиться в межах програми "Велике будівництво".

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В Херсоні завершують реконструкцію смуги

Станом на сьогодні, в Херсонському аеропорту повністю виконали роботи з асфальтування злітно-посадкової смуги, з'єднали її зі стоянками для літаків та нанесли розмітку.

Так, довжина смуги збільшилася з 2 500 до 2 600 метрів, а ширина – з 42 до 60 метрів.



Злітно-посадкова смуга з висоти пташиного польоту / Фото надане аеропортом Херсон

На летовищі поклали два нових шари асфальту, які посилили покриття. Так, аеропорт тепер зможе приймати популярні середньомагістральні літаки Boeing 737 та Airbus A320 до 12 разів на день.

Також за потреби на оновлену смугу зможе приземлитися навіть важкий далекомагістральний авіалайнер Boeing 767, проте не більше, ні двічі на день.



Реконструкція смуги / Фото надане аеропортом Херсон

Зараз на смузі монтують світлосигнальну систему, яка потрібна для прийому літаків уночі та за поганих погодних умов.



У Херсоні завершують реконструкцію смуги / Фото надане аеропортом Херсон

Крім того, аеропорт "Херсон" проводить сертифікацію оновленого аеродрому. Підприємство розраховує завершити її та відновити роботу вже в період літньої навігації – з 27 березня, коли відбувається перехід на літній час.



Оновлена злітно-посадкова смуга / Фото з фейсбуку Геннадія Лагути

Зауважимо, реконструкцію смуги розпочали у вересні 2021 року, й, очікували, що відновлять роботу до кінця року, втім, роботи дещо затягнулися. При цьому основну частину робіт підрядник "Автомагістраль-Південь" виконав за 4 місяці.

Який вигляд має смуга після реконструкції: дивіться відео

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