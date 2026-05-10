У Таїланді з'являється нове туристичне місто: його ще не заполонили туристи

Таїланд у багатьох асоціюється з красивою природою, в якій поєднуються сучасні мегаполіси і традиційні села. Також тут доступна і смачна вулична їжа. Втім, при згадці про цю країну на думку спадає Пхукет чи Бангкок, однак зовсім скоро тут стане популярною ще одна локація.

Йдеться про місто Хат’яй, яке активно заохочується до відвідування туристами, пише Travel Off Path. Місцева влада й туристичні компанії прагнуть привернути увагу до цього регіону, щоб підтримати економіку й розвантажити популярні курорти.

Читайте також Цей пішохідний маршрут названо одним із найкращих у світі: як він виглядає

Що особливо у місті Хат’яй?

Варто почати з того, що Хат’яй – найбільше місто південного Таїланду, яке залишається поза увагою масового туризму. Втім, воно поєднує в собі місцеву атмосферу, але яка відчувається автентичнішою, ніж у відомих туристичних локаціях.

Місто пережило серйозні повені восени 2025 року, через що втратило тимчасово частину туристичного потоку. Зараз воно поступово повертається до списків туристичних центрів регіону Сонгкхла.

Особливість Хат’яї в тому, що тут багато ринків, вуличної їжі, торгових центрі і храмів. А ще тут зручне розташування, тому мандрівники можуть легко дістатися до сусідньої країни Малайзії.

Що подивитися у Хат’яї?

Туристам рекомендують відвідати кілька особливих місць:

Плавучий ринок Кхлонг Хе – тут продавці пропонують їжу, десерти й морепродукти просто з човнів;

Храм Ват Чуе Чанг – яскравий китайський буддійський храм;

Ринок Кім Йонг – місцевий ринок з великою кількістю продуктів, товарів і вуличної їжі, де можна відчути справжній ритм міста.



Спокійне містечко у Таїланді / Фото Pinterest

Хат’яй не є класичним пляжним курортом, але поруч з ним розташовані менш відомі, але мальовничі узбережжя провінції Сонгкхла.

Це території без масових курортів і гучних клубів. Проте тут спокійні пляжі, локальні ресторани з морепродуктами і тихіший відпочинок у порівнянні з курортами Таїланду.



Спокійне містечко у Таїланді / Фото Pinterest

Подорожуючи до Таїланду, варто врахувати сезон дощів. У країні від триває з травня по жовтень, а в провінції Сонгкхла може затягнутися аж до кінця листопада.

Які помилки роблять туристи в Таїланді?

Турист Андре Невелінг, який подорожує Азією понад 15 років, перебрався жити до Таїланду і розповів, про найбільші помилки туристів, пише Business Insider.

Бронюють великі групові тури

За словами туриста, організатори таких турів зосереджені більше на грошах, тому краще спланувати подорож самостійно. Достатньо завантажити додаток Grab для транспорту.

Відвідування країни у високий сезон

Пхукет переповнюється туристами з грудня по квітень, Ко Самуї до липня, а Бангкок – з листопада по лютий. Саме тому ці місяці краще оминати.

Орендують мотоцикли

Мандрівник не рекомендує новачкам орендувати мотоцикл й самостійно їздити вулицями Бангкока. Прокат мотоциклів у Таїланді пов’язаний із шахрайством. Багато мотоциклістів не мають належного страхування й опиняються під час ДТП у лікарні з великими лікарняними рахунками.

Що ще варто прочитати?

Будапешт, Порту, Сопот, Пелопоннес та Відень стають популярними альтернативами для туристів замість Риму та Парижу. Ці міста пропонують унікальні культурні та історичні враження за доступнішими цінами та без натовпів туристів.

Через зміну курсу валюти відпочинок у Туреччині став доступнішим, особливо для європейців. Рекомендується відвідати такі місця, як острів Сулуада, Ізмір, Цистерна Базиліка, Велика мечеть Айя-Софія, Блакитна мечеть, Гранд-базар та Памуккале.