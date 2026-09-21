Де на Івано-Франківщині шукати білі гриби: у цих лісах можна зібрати повний кошик

Перші місяці осені стають активним періодом для грибників на Прикарпатті. Після теплих дощів у лісах з’являються білі гриби, за якими найчастіше вирушають з кошиками до Карпат.

Грибні місця можна знайти неподалік населених пунктів та у високогір’ї, пишуть "Українські новини". У кількох районах можна знайти білі гриби, лисички, підберезники, підосичники тощо.

Де збирати білі гриби на Івано-Франківщині?

Крилос і Козина – варіант поїздки неподалік міста

Лісові гриби можна знайти поблизу Крилоса та Козина у Галицькому районі. Варто звертати увагу на вологі ділянки з мохом, невеликі галявини та місця, де достатньо сонячного світла.

Перевагою напрямку є відносно проста дорога, тому сюди можна вирушити вранці, якщо немає планів на тривалий похід.

Делятин – лісові маршрути поблизу Прута

Цей варіант підійде для тих, хто не планує підніматися на високогірні полонини. Околиці Делятина мають доступний рельєф, тож після дощів можна починати пошуки грибів.

Тут радять звернути увагу на вологі місця поблизу Прута та його приток. Після опадів умови для росту грибів тут можуть бути сприятливими.

Гута – ліси Богородчанщини

Село Гута розташоване приблизно за 35 кілометрів від Богородчан і зі всіх боків оточене лісами та гірськими масивами. Напрямок підійде тим, хто хоче провести в лісі кілька годин, але не хоче вирушати у високогір’я. У навколишніх лісах крім білих грибів шукають підберезники та підосичники.



Боровики ростуть в багатьох лісах Івано-Франківщини / Фото Pexels

Космач – лісові масиви Косівщини

Космач та навколишні території Косівщини багаті великою кількістю лісів та різноманітним рельєфом, що робить район одним із напрямків, які грибники розглядають для тихого полювання. У місцевих лісах можна шукати боровики, лисички, підберезники та підосичники.

Кривопільський перевал – хто не хоче складного маршруту

Кривопільський перевал розташований на дорозі P24 між Ворохтою та Верховиною. Завдяки зручному під’їзду він може стати одним з варіантів для тих, хто хоче відправитися за грибами без тривалого підйому в гори. Лісові масиви знаходяться по обидва боки дороги, а серед бажаних знахідок тут особливо цінують боровики.

Полонина Кукул – для досвідчених грибників

Кукул у районі Ворохти відомий як туристичний маршрут, але околиці теж підходять для пошуку карпатських грибів. Тут можна натрапити на білі гриби та підосичники.

Коли найкраще вирушати по гриби?

Поява грибів залежить від погоди, кількості опадів, температури та вологості ґрунту. Один з найсприятливіших сценаріїв для грибника – це теплий дощ, після якого встановлюється кілька теплих днів.

Білі гриби варто шукати у букових, ялинових та змішаних лісах, звертаючи увагу на мох, старі дерева, узлісся та добре освітлені ділянки.

На Львівщині після осінніх дощів починається грибна хвиля, зокрема в околицях Трускавця, Східниці, Сколівських Бескидів та інших популярних місцях. Досвідчені грибники рекомендують шукати гриби в старих змішаних лісах, де добре сформувалася лісова підстилка, та перевіряти місцеві фейсбук-спільноти для актуальних порад.