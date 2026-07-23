Як Рим, але без натовпів: де в Італії заховалося середньовічне місто, яке ніби завмерло у часі

Поки мільйони туристів вирушають до Рима, Флоренції чи Венеції, в самому серці Італії існує місто, де вузькі кам'яні вулиці, стародавні палаци та римські руїни створюють атмосферу подорожі на сотні років у минуле. При цьому тут можна насолодитися історією без довгих черг і натовпу.

Італійське місто Губбіо, розташоване в регіоні Умбрія, часто називають "містом тиші" та навіть порівнюють із "міні-Римом". Воно вважається одним із найкраще збережених середньовічних міст країни, а його історія налічує понад тисячу років, повідомляє Express.

Чому Губбіо називають "містом тиші"?

Губбіо розташований серед пагорбів центральної Італії, далеко від найпопулярніших туристичних маршрутів. Саме завдяки своєму відокремленому розташуванню місто отримало назву "місто тиші". Мандрівників тут зустрічають вузькі вапнякові вулиці, готичні будівлі, римські руїни та атмосфера, яка майже не змінилася за століття. Через велику кількість історичних споруд Губбіо нерідко називають "міні-Римом", але без величезних потоків туристів, характерних для італійської столиці.

Атмосфера міста: дивитись відео

Які пам'ятки варто побачити?

Попри свої невеликі розміри, Губбіо має чимало історичних місць. Однією з головних пам'яток є римський театр, який збудували приблизно у 20 році до нашої ери. За часів імператора Августа він був другим за величиною в Римській імперії, а його залишки можна побачити і сьогодні.

Не менш популярними серед туристів є Палаццо дей Консолі, де працює музей із колекцією артефактів від доісторичних часів до 20 століття, а також собор Дуомо ді Губбіо, побудований ще у 13 столітті. Саме ці пам'ятки допомагають відчути багатовікову історію міста.

Чим ще дивує Губбіо туристів?

Однією з найвідоміших особливостей міста стала незвичайна канатна дорога Фунівія. Замість звичних кабінок тут використовують відкриті двомісні конструкції, які через свою форму отримали назву "пташині клітки". Вони рухаються безперервно, тому пасажирам потрібно швидко займати місця.

Як виглядає канатна дорога: дивитись відео

#travelreels #explorepage #adrenaline #voyage ♬ suara asli - Rismawanda99 @voyage_insolite En Italie, ce téléphérique ressemble à une cage à oiseaux. À Gubbio, le téléphérique du Colle Eletto transporte les visiteurs dans de petites capsules métalliques ouvertes pouvant accueillir seulement une ou deux personnes. Surnommées les “cages à oiseaux” en raison de leur forme atypique, ces cabines montent lentement jusqu’à la Basilique Saint-Ubaldo perchée à plus de 800 mètres d’altitude. Pendant l’ascension, les passagers profitent d’une vue panoramique sur les collines d’Ombrie… avec parfois une légère montée d’adrénaline Entre tradition, originalité et paysage spectaculaire, cette installation est devenue l’une des attractions les plus insolites de la région. Tu monterais dedans ? Suis @voyageofr pour découvrir les expériences les plus étonnantes à travers le monde. #italie

Канатна дорога веде до базиліки Сант-Убальдо на горі Інгіно, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто та навколишні пагорби. Саме ця атракція стала однією з найвідоміших візитівок Губбіо.