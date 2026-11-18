Уже 19 листопада виходить довгоочікувана GTA 6, події якої розгортаються у вигаданому штаті Леоніда. Хоча Леоніди не існує на жодній справжній карті, шанувальники гри можуть прогулятися реальними вулицями, які стали прототипом цього штату.

Шанувальники Grand Theft Auto VI можуть влаштувати собі незвичайну мандрівку: побачити місця, які нагадують ігрові локації, і порівняти їх із тим, що Rockstar Games відтворила у віртуальному світі. 24 Канал розповість, куди вирушити туристам, щоб побачити світ популярної відеогри не лише на екрані.

Де у реальному житті побачити локації з Леоніди?

Маямі

Саме це місто стало головним прототипом найбільшого мегаполіса вигаданої Леоніди Vice City. Розробники запозичили загальну атмосферу південної Флориди й відтворили окремі впізнавані міські краєвиди.

Одна з найцікавіших локацій – Ocean Drive у районі South Beach. Ця вулиця відома пастельними будівлями в стилі артдеко, пальмами, неоновими вивісками та численними кафе. У грі їй відповідає район Ocean Beach, який має схожу архітектуру та атмосферу.



Ocean Drive у Маямі / Фото Tripadvisor

Поруч розташований парк Lummus, де можна прогулятися вздовж океану, роздивитися характерні рятувальні вежі на піску та відчути атмосферу курортного міста, яку Rockstar перенесла у віртуальний світ.

Ще одна локація з гри – Downtown Miami. Його хмарочоси, багаторівневі дороги та сучасна архітектура стали основою для ділового центру Vice City. Окремо варто звернути увагу на район Brickell, де розташовані висотні будівлі та набережні з краєвидами на затоку Біскейн.

Парк Lummus біля океану / Фото Ievgen Nachornyi

Флорида-Кіс

Архіпелаг Флорида-Кіс – це ланцюг островів на півдні штату, який простягається в напрямку Карибського моря. У GTA 6 цей регіон отримав назву Leonida Keys. Його головною особливістю, як і в реальному житті, є невеликі острови з бірюзовою водою, прибережними будинками та довгими дорогами над океаном.

Найвідоміша дорога – Overseas Highway. Особливо вражає Seven Mile Bridge – міст, який проходить просто над водою. Гравці відразу впізнають цей краєвид.



Флорида-Кіс / Фото The Old Dude

Еверглейдс

Ще одна впізнавана частина Леоніди – Grassrivers. Це болотиста місцевість із густою рослинністю, водними каналами та дикою природою. Її прототипом вважають Національний парк Еверглейдс у Флориді.

Це геть інша сторона штату, яка різко контрастує з хмарочосами Маямі та райськими пляжами. Тут замість міського шуму – величезні водно-болотні угіддя, мангрові зарості, алігатори, черепахи та численні види птахів. Туристи можуть досліджувати територію на човнах із плоским дном, щоб побачити болотисті ландшафти зблизька та поспостерігати за місцевою фауною.

Саме ці пейзажі Rockstar хотіла перенести у гру. До речі, продюсер GTA VI Роб Нельсон розповідав в інтерв'ю The Verge, що команда розробників ще на початку роботи вирушала до Флориди, щоб дослідити Еверглейдс, острови Кіс і міські райони.



Національний парк Еверглейдс / Фото Saeed Ullah

Панама-Сіті

Не вся Леоніда нагадує розкішне Маямі – у грі є й менш гламурні райони з мотелями, заправками, невеликими магазинами та старими придорожніми закладами. Один із них – Port Gellhorn. Цю ігрову локацію часто порівнюють із Панама-Сіті на північному заході Флориди. Це місто на узбережжі Мексиканської затоки відоме пляжами, рибальством та курортною інфраструктурою. Особливо помітні паралелі з придорожніми кварталами та невеликими туристичними закладами.

Однак компанія Rockstar не підтверджувала, що Port Gellhorn є точною копією Панама-Сіті. Це радше припущення геймерів та дослідників ігрових локацій.

Загалом туристам не варто очікувати, що вдасться відтворити ігрову мапу один в один. Леоніда – вигаданий штат, у якому розробники об'єднали риси різних регіонів Флориди, змінили назви населених пунктів і скоротили реальні відстані між ними.