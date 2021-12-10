У Грузії спростили COVID-правила для іноземців: що зміниться
Джерело:Новости-Грузия
Уряд Грузії вніс зміну до постанови щодо "зеленого" статусу іноземців. Тепер, щоб підтвердити безпечний COVID-статус достатньо пред'явити відповідні документи, видані у країні проживання.
Таке рішення було прийнято з метою надати іноземним громадянам, які прибувають до Грузії, можливість отримати "зелений статус" на підставі документа, виданого у їхній власній країні. Про це свідчать слова начальника оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгія Гібрадзе.
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Грузія спростила надання іноземцям "зеленого" COVID-статусу
Так, згідно з постановою, підписаною прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі, "зелений" статус іноземних громадян, які не зареєстровані на електронному порталі – www.covidpass.moh.gov.ge, у додатку – CovidPass Georgia та EU Digital COVID Certificate, перевірятиметься за QR-кодом, виданим країною. Або на підставі довідки про повну вакцинацію чи при наявності негативного ПЛР-тесту.
"Зелений" статус можуть отримати особи, які:
- пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу;
- мають довідку про перенесення хвороби;
- мають негативний ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години або експрес-тест на антиген, зроблений за останні 24 години.
Зауважимо, з 1 грудня відвідувати відкриті та закриті простори ресторанів, кафе, бари, культурно-розважальні заклади, тренажерні зали, а також гірськолижні курорти Грузії, – можуть лише власники безпечного COVID-статусу.
Вимога застосовується до осіб віком від 18 років.
COVID-19 в Грузії: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 10 грудня 2021 року в Грузії виявлено 882 822 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 12 631 летальний;
- Водночас 825 442 особи побороло хворобу.