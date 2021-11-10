Грузія запровадить систему "зелених перепусток" для місцевих і туристів

Грузія прийняла рішення ввести так звані "зелені паспорти". Вони потрібно для відвідування громадських місць.

Вимога почне діяти з 1 грудня 2021 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

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Грузія запровадить "зелені паспорти": що це означає

Так, з 1 грудня відвідувати громадські місця можна буде при наявності "зеленої перепустки", в якій буде вказуватися інформація про людину щодо COVID-19.

"Перепустку" можуть отримати особи, які:

пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу;

мають довідку про перенесення хвороби;

мають негативний ПЛР-тест, зроблений за останні 72 години або експрес-тест на антиген, зроблений за останні 24 години.

З 1 грудня громадяни зможуть відвідувати різні об'єкти тільки за принципом "зеленого паспорта". Це – об'єкти харчування, розважальні центри, розважальні об'єкти, кінотеатри, оперні театри, музеї, концертні зали, казино тощо,

– зазначив Гарібашвілі.

Він додав, що повний перелік об'єктів опублікують згодом.

Як відомо, вимога поширюватиметься на громадян Грузії та туристів віком від 18 років.

При цьому нововведення будуть стосуватися лише відвідувачів об'єктів, а не працівників.

Умови в'їзду до Грузії

Перед тим, як вирушити до Грузії слід перевірити правила в'їзду для туристів.

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;

невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.