До літнього сезону: Грузія планує відкрити для туристів наземні кордони

Уряд Грузії планує відкрити наземні кордони країни. Вони хочуть зробити це до літнього туристичного сезону.

Темпи відновлення туризму прогнозуються швидші, аніж здавалося спочатку. Про це заявила міністерка економіки Грузії Натія Турнаво під час поїздки в Мадрид.

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Відкриття сухопутних кордонів сприятиме більш активному приїзду туристів із сусідніх країн, над чим ми працюємо. Думаю, що до літнього сезону ми зможемо безпечно відкрити сухопутні кордони, так само як відкрили повітряні, – заявила Турнаво.

Вона додала, що прогнозує швидші темпи відновлення туризму в країні, ніж здавалося спочатку. За словами міністерки, вже зараз в Грузію прибуває багато мандрівників з сусідніх країн, ЄС, країн Перської затоки, Ізраїлю.

З 1 березня Грузія відкрилася для туристів, зокрема з України, які прибувають літаками. Вимога двох тестів на коронавірус – залишилася.

За даними Worldometer , станом на 20 травня 2021 року в Грузії виявлено 334 705 випадків зараження коронавірусом, з них 4 540 летальних.

Відзначимо, 17 травня влада Грузії ухвалила рішення про відтермінування початку щоденної комендантської години у великих містах країни. Також послабила деякі обмеження.