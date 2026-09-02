Літо – на вершинах, осінь – у долинах: чому протягом року гриби ростуть у різних місцях

Прихильники лісових прогулянок добре знають особливий природний ритм: у розпал спеки кошики найлегше наповнити високо на гірських схилах, тоді як з першими подихами осені грибні місця поступово зміщуються нижче, до підніжжя та узлісь.

Сезонна зміна грибних місць напряму залежить від гірського мікроклімату, який перепадає з кожним метром висоти. Зміна температури повітря та рівня вологості змушує грибниці постійно шукати комфортніші умови для росту протягом року.

Як висота та схили змінюють температуру літнього повітря?

Головна причина, чому влітку гриби "ховаються" вище в горах, полягає в природному зниженні температури з висотою. Повітря в горах більш розріджене, а чим менша його щільність, тим менше теплової енергії воно здатне засвоювати та утримувати. Згідно з кліматичними даними, у липні температура повітря зменшується з кожними 100 метрами підйому:

на південних схилах температурне падіння становить у середньому 0,57 градусів на кожні 100 метрів.

на північних схилах цей показник складає близько 0,44 градуси на 100 метрів.

У липневу спеку на рівнинах грибниці потерпають від перегріву та пересихання. Натомість на висоті кількох сотень метрів або кілометра панує помірна прохолода. До того ж у літній період у горах переважають західні циклони. Тому поєднання нижчої температури та високої вологості робить високогір'я ідеальним прихистком для грибів влітку.

Чому з настанням осені гриби "перебираються" у низини?

Коли літо закінчується, погода у горах швидко змінюється. На зміну теплим вологим дощам приходить холодне повітря з півночі та сходу. Першими від цього потерпають верхівки гір та високогірні ліси, адже саме туди осінні холоди і перші заморозки приходять найраніше.

Восени при ясній погоді температура на висоті стрімко падає нижче за комфортну для грибниці позначку. Нагорі стає занадто холодно, тому "комфортна зона" для росту зміщується вниз. У долинах, низинах та біля узлісь тепло тримається значно довше, а осінні дощі добре зволожують ґрунт, який тут ще довго не промерзає.

Як напрямок схилу впливає на грибні місця?

На те, де саме ростимуть гриби, впливає навіть те, куди "дивиться" гірський схил: на південь чи на північ. Справа в тому, що температура з висотою на них падає по-різному:

на південних схилах підйом на кожні 100 метрів відбирає в середньому 0,70 градусів тепла.

на північних схилах температура з висотою падає повільніше на 0,56 градусів на кожні 100 метрів.

До того ж на північних боках немає таких різких перепадів між найгарнішими та найхолоднішими місяцями, температура там стабільніша. Завдяки цьому гриби мають змогу підлаштовуватись під сезони.