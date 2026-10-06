Літо триває: 5 місць у Європі, де в жовтні ще можна купатися в морі

У Європі ще залишилися місця, де жовтень більше схожий на продовження літа, ніж на справжню осінь. Серед таких напрямків – кілька островів і узбережжів, де море продовжує зберігати тепло.

Жовтень у Європі – це не лише про прохолодні ранки й порожні пляжі, пише 24 Канал. Для тих, хто ще хоче продовжити літо, пропонуємо переглянути цікаві варіанти подорожей, які ще й стають в розпал осені набагато приємнішими в ціні.

Кіпр: море ще тепле, а сонце вже не палить

Кіпр у жовтні часто вважають одним із найзручніших варіантів для пляжного відпочинку. У цей час тут уже немає виснажливої літньої спеки, зате денна температура зазвичай залишається комфортною для прогулянок і купання. Море теж ще добре прогріте, тож сезон плавання тут фактично триває.

Окрім пляжів, на острові є чим зайнятися. Туристи можуть поєднати відпочинок біля моря з поїздками до Лімасола, Пафосу чи Ларнаки, а також із прогулянками в горах Троодос, де в жовтні вже легше дихати, ніж улітку.

Сардинія: спокійніший сезон і ще придатне для купання море

Сардинія в жовтні часто дає саме той формат відпочинку, який багато хто шукає після жаркого літа. Повітря зазвичай стає м’якшим, а вода на узбережжі зберігає літнє тепло, хоча вечори вже можуть бути прохолоднішими.

Цей місяць зручний не лише для пляжу, а й для поїздок островом. Тут можна поєднати море з оглядом старих містечок, природних заповідників і скелястих бухт, а також просто спокійно дослідити узбережжя без літнього тисняви. Для тих, хто хоче відпочити без метушні, жовтень на Сардинії виглядає дуже практичним варіантом.

Алгарве: м’яка осінь, океан і менше туристів

Алгарве на півдні Португалії восени часто тримає добру погоду довше, ніж очікують. У жовтні тут уже немає літньої спеки, але дні зазвичай залишаються теплими, а океан біля узбережжя ще придатний для купання, особливо якщо пощастить із сонячними днями.

Цей регіон зручний тим, що пляжний відпочинок легко поєднати з активними поїздками. Туристи можуть побачити скелі біля Лагуша, пройтися уздовж узбережжя, заїхати до Фару або просто провести день на пляжах, які восени стають значно спокійнішими. Для тих, хто не любить пікову спеку й натовпи, Алгарве в жовтні – чудовий варіант.

Крит: сезон ще не закінчився, а море тримає тепло

Крит у жовтні залишається одним із найнадійніших напрямків для тих, хто хоче ще встигнути в море. Тут у цей період зазвичай стоїть м’яка погода, без липневої або серпневої спеки, а вода біля берега ще достатньо тепла для купання.

Перевага Криту в тому, що тут можна не лише лежати на пляжі, а й дивитися археологічні пам’ятки, старі міста та гірські села. Жовтень особливо зручний для поїздок на Елафонісі, у район Ханьї або до Кносського палацу, бо спека вже не заважає тривалим прогулянкам.

Мальта: невеликий острів, де ще не прощаються з морем

Мальта в жовтні часто зберігає приємну температуру для відпочинку біля води. Повітря вже не таке спекотне, як у розпал літа, але дні все ще підходять і для пляжу, і для огляду острова. Море в цей період зазвичай лишається комфортним для купання, хоча ближче до кінця місяця можуть відчуватися осінні зміни.

Тут зручно поєднати морський відпочинок із прогулянками історичними містами, зокрема Валлеттою та Мдіною, а також із поїздками до бухт і скелястих берегів. Для тих, хто хоче коротку подорож без виснажливої спеки, Мальта виглядає практичним і досить універсальним вибором.