У Німеччині можна оселитися в готелі, де пропонують апартаменти в різних стилях. Наприклад, є кімнати з футбольною, морською, історичною чи космічною тематикою.

Та найбільш популярною серед гостей залишається "пивна кімната". Там спальне місце облаштоване в діжці, що датується 19 століття, розповідає 24 Канал з посиланням на Luxury Property News.

Який вигляд має номер на пивну тематику?

Готель має назву Beverland Resort та розташований у селі Остбеверн. Саме тут можна поселитися у Beer Barrel – кімнаті зі спальним місцем, облаштованим у колишній пивній бочці.

На фото видно величезну діжку, що "припаркована" під стіною. З неї видніється біла ковдра та подушки. "Пивну атмосферу" створює також відповідний декор, зокрема приставний столик з ящиків і дерев'яний стіл зі стільцем.



Пивна діжка, переоблаштована на спальне місце / Фото Beverland

У готелі стверджують, що бочки використовували за призначенням до 1995 року. Номери облаштувати у співпраці з регіональною пивоварнею Pott's Brewery.

Номери облаштовані не лише унікальним ліжком, а й двома звичайними спальними місцями. У кімнатах є телевізор, Wi-Fi, гідромасажний душ, фен, прасувальне приладдя тощо – усе для комфортного проживання гостей.



Номер у стилі Beer Barrel / Фото Beverland

Ціни за номер для двох стартують від 120 євро за ніч, а це мінімум 5,8 тисячі гривень за ніч.

Де розташований "єдиний 7-зірковий готель світу"?

Американський тревел-блогер Дрю Бінскі, який відвідав усі країни світу, нещодавно побував в одному з найвідоміших і найдорожчих готелів Дубая. Його ще часто називають єдиним 7-зірковим у світі, адже офіційний стандарт обмежується п'ятьма зірками.

Це готель Burj Al Arab, де все довкола оздоблене дорогими матеріалами. У своєму номері мандрівник уподобав панорамний вигляд з вікна та ванну кімнату з золотим душем. Вартість номера в готелі стартує від 24 тисяч доларів.