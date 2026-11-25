Арарат – це одна з найвідоміших гір світу, яку традиційно пов'язують із Ноєвим ковчегом. Вона височіє над східною частиною Туреччини та має вершину, що сягає понад 5 тисяч метрів. Однак її географічне розташування часто викликає плутанину.

Ноїв ковчег, за біблійною розповіддю, після Потопу зупинився на "горах Араратських". Саме з цією місцевістю традиційно пов'язують гору Арарат, поблизу якої дослідники шукають можливі рештки легендарного судна. Нещодавно вчені дослідили формацію, яку вважають можливим місцем спочинку Ноєвого ковчега, та оприлюднили результати аналізу деревини.

Де розташована гора Арарат?

Попри те, що Арарат став одним із символів Вірменії та часто зображується на її листівках, географічно він розташований на сході Туреччини, неподалік кордонів із Вірменією та Іраном. Як розповідає Britannica, гора височіє над навколишніми рівнинами й добре помітна з території сусідньої країни.

Арарат має дві вершини. Великий Арарат сягає 5165 метрів над рівнем моря і є найвищою горою Туреччини. Малий Арарат має висоту 3896 метрів. Обидві вершини мають вулканічне походження, а верхівка Великого Арарату вкрита льодовиком. Гора відома не лише своєю висотою, а й культурним та релігійним значенням.

Як виглядає гора Арарат / фото Canva

У Біблії згадуються "гори Араратські", однак конкретну сучасну вершину не називають. Тому точне місце, де міг зупинитися Ноїв ковчег, залишається предметом дискусій.

Поблизу Арарату розташована формація Дурупинар – об'єкт завдовжки приблизно 157 метрів, який за обрисами нагадує човен. Саме тут дослідники шукають можливі сліди Ноєвого ковчега. Але сама формація розташована не на самій горі, а приблизно за 29 кілометрів від вершини Великого Арарату.

Чи можна піднятися на гору Арарат?

Так, на Великий Арарат можна здійснити сходження. Як пише TwoArarat, найсприятливішим періодом для цього зазвичай вважають літо: з липня до вересня. У цей час погодні умови на горі можуть бути відносно стабільними, хоча навіть влітку на висоті понад 5 тисяч метрів температура часто опускається нижче нуля.

Арарат не потребує складних альпіністських технік на стандартному маршруті, однак це не звичайна туристична прогулянка. Основна складність полягає у значній висоті, тривалому підйомі та необхідності адаптуватися до розрідженого повітря. Через це сходження зазвичай планують на кілька днів із ночівлями в таборах на різній висоті.

Для підйому іноземним туристам потрібно заздалегідь отримати дозвіл і організувати сходження відповідно до правил турецької влади. Маршрут проходить через визначені точки, а учасники мають бути забезпечені необхідним спорядженням, наприклад, кішками (спеціальні металеві пристрої), льодорубом і мотузкою.

Під час сходження важливо враховувати не лише фізичну підготовку, а й погодні умови. На верхніх ділянках можливі сильний вітер, сніг і лід, а погода може швидко змінюватися. Тому навіть досвідченим туристам рекомендують планувати маршрут із професійним супроводом і не поспішати з підйомом на вершину.

Де розташована гора Арарат: дивитись на картах