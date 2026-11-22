Смартфони давно стали звичним помічником у подорожах, адже дають змогу швидко прокладати маршрути та знаходити дорогу навіть у незнайомій місцевості. Однак у горах така навігація може виявитися не настільки надійною, як здається на перший погляд.

Про це повідомило видання BBC, посилаючись на спостереження волонтерів Wasdale Mountain Rescue Team, які допомагають мандрівникам у національному парку Озерний край в Англії.

Чому Google Maps може підвести в горах?

У Wasdale Mountain Rescue Team наголошують, що Google Maps не створювали для навігації гірськими маршрутами. На відміну від спеціалізованих туристичних карт, застосунок не показує важливих особливостей рельєфу: крутих скелястих схилів, гірських стежок і перепадів висоти. Саме ці деталі допомагають туристам оцінити складність маршруту, уникнути небезпечних ділянок і зрозуміти, де доведеться перетинати струмки чи обходити скелі.

Інструкторка з альпінізму та скелелазіння Піппа Арчер пояснила, що паперова карта дає змогу заздалегідь уявити, якою буде місцевість під час прогулянки. Вона також застерегла, що використання смартфона для всієї навігації може швидко розрядити батарею, залишивши туриста без можливості зателефонувати рятувальникам.

Які застосунки краще використовувати туристам?

Як альтернативу Google Maps рятувальники рекомендують застосунки, розроблені спеціально для піших прогулянок. Серед них:

OS Maps – туристичні карти з інформацією про маршрути та рельєф.

– туристичні карти з інформацією про маршрути та рельєф. Hiiker – застосунок для планування піших походів і навігації.

– застосунок для планування піших походів і навігації. Outdooractive – сервіс для пошуку та проходження туристичних маршрутів.

Фахівці наголошують, що навіть спеціалізовані цифрові карти не варто використовувати як єдиний засіб навігації. Телефон може розрядитися, зависнути або втратити сигнал у горах. Тому туристам радять брати із собою паперову карту та компас, а також заздалегідь завантажувати карти на телефон або робити їхні скриншоти.

Приводом для нового попередження став випадок, коли трьом чоловікам знадобилася допомога рятувальників після того, як вони заблукали під час спуску з гори Scafell Pike. За інформацією рятувальної команди, туристи користувалися Google Maps, дані якого не оновилися.

Зимовий гірський інструктор Джеймс Ансті вважає, що проблема полягає не лише у виборі застосунку, а й у недостатній обізнаності туристів. Люди звикають довіряти Google Maps у повсякденному житті й можуть помилково вважати, що він так само надійний у горах.

У Google своєю чергою пояснили, що їхній картографічний сервіс розроблений насамперед для пересування вулицями. Представник компанії також закликав туристів користуватися спеціалізованими картами та застосунками для походів.