Для тих, хто хоче виспатися: у Гонконзі запустили "сонний" автобусний тур

У Гонконзі запустили незвичайний автобусний тур. Він призначений для тих, хто полюбляє спати в транспорті та не може виспатися вдома через роботу й стреси.

"Сонна" подорож триває 5 годин. Протяжність маршруту, який проходить через мальовничі місця, складає 76 кілометрів.

Читайте також Задля екоподорожей: у Бельгії з авіапасажирів хочуть стягувати податок за короткі перельоти

У Гонконзі запустили автобусний тур для тих, хто хоче виспатися

Тур був натхнений тенденцією втомлених пасажирів засинати у громадському транспорті.

Коли ми обдумували нові тури, я побачив допис у соцмережах від свого друга, в якому говорилося, що його напружує робота, й він не може спати вночі. Але коли їде в автобусі – добре спить,

– сказав Кеннет Конг, менеджер організації ulu travel, яка розробила тур.

Він додав, що саме його публікація надихнула на створення туру, який дозволяє пасажирам просто спати в автобусі.

П'ятигодинна поїздка відбувається на звичайному двоповерховому автобусі, який зупиняється у мальовничих місцинах для того, щоб пасажири, які вже виспалися, могли зробити фото.



У Гонконзі запустили автобусний тур для тих хто хоче виспатися / Фото AP / Kin Cheung

Квитки коштують від 13 до 51 долара на людину, залежно від того, чи місця на верхній чи нижній палубі.

Перший рейс виконали 16 жовтня. В автобусі пасажирам пропонували маски для сну і вушні затички. Деякі принесли з собою власну ковдру, капці й дорожню подушку.

Автобус робив зупинки на острові Лантау та в зоні обслуговування літаків поблизу аеропорту Гонконгу.

У Гонконзі проблеми зі сном

За словами доктора Ширлі Лі, головного дослідника клініки та лабораторії з вивчення сну Гонконзького університету, тенденція до засипання в громадському транспорті – це тип кондиціонування.

Люди в Гонконзі не мають достатньо часу для сну. Ось чому нам доводиться користуватися іншим часом для сну,

– зауважила вона.

Таким часом стають щоденні поїздки, особливо у громадському транспорті.