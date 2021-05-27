Головній смузі України в аеропорту Бориспіль 20 років: в мережі показали, як її споруджували

26 травня минуло 20 років з моменту, коли нова смуга в аеропорту Бориспіль прийняла перший літак. В мережі з'явилися кадри її будівництва.

Попри значний термін, вона залишається найсучаснішою в Україні. Один з її курсів оснащений інструментальною системою посадки ILS III категорії ICAO. Така є тільки в Борисполі.

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Її довжина – 4 кілометри. Цього достатньо, щоб приймати всі літаки, які зараз існують у світі.

Устаткування смуги дозволяє авіалайнерам літати при дуже поганій погоді. І посадки припиняються тільки в тому випадку, якщо видимість падає менше ніж 200 метрів.

Нова бетонна смуга замінила стару, з якої злітали військові літаки й в 1959 році "Бориспіль" починався як цивільний аеропорт.

Як будували смугу "Борисполя" / Фото: Авіаційний музей аеропорту Бориспіль



Відзначимо, раніше нідерландська авіакомпанія KLM заявила, що оновить застарілі салони на 14 середньомагістральних літаках Boeing 737-800.