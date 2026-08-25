Багато туристів роблять цю помилку: важливий нюанс про озеро Комо

Невдовзі краєвиди та атмосфера довкола славнозвісного озера Комо в Італії дуже зміняться. Восени замість натовпів туристів і черг до інстаграмних локацій прибережні містечка зануряться в атмосферу спокою. Водночас пейзажі біля озера стануть ще яскравішими завдяки жовто-багряному листю.

Осінь – це чудовий час, щоб спланувати подорож на озеро Комо. Однак є один нюанс, про який варто знати усім, хто вперше поїде до цього казкового місця. Детальніше розповіла користувачка тіктоку @anitelya.

Що треба знати перед тим, як їхати на Комо?

Багато туристів планують поїзду безпосередньо у місто Комо, і це їхня найбільша помилка. Насправді найкращі краєвиди не в Комо, а в довколишніх містечках: Варена, Белладжо і Менаджо. Саме вони найкраще підійдуть для першого знайомства з озером Комо.

Дістатися цих локацій можна потягом до Варени з Мілана. Час у дорозі – близько години. Квиток коштує 8 євро, а купити його можна у додатку Omio. Потяги курсують кожну годину, тож можна обрати найзручніший час.



Вілла Монастеро у містечку Варена біля озера Комо / Фото Pinterest

Уже у Варені можна сісти на пором і відвідати Белладжо і Менаджо. Однак авторка відео приїхала у суботу, коли до порома була величезна черга з туристів. Дівчина вирішила не витрачати час на очікування і провела весь день у Варені. Українці настільки тут сподобалося, що вона готова приїхати у те саме місто ще раз.

У Варені дівчина годинами гуляла, насолоджуючись неймовірними краєвидами довкола. Вона також заходила у місцеві ресторани, де замовлення на двох в середньому обходилося у 30 євро. У Варені варто відвідати віллу Монастеро, вхід на територію якої коштує 9 євро. Тут є ботанічний сад з екзотичними рослинами, стежки з видом на озеро та високі кипариси.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про 4 найкрасивіші вілли на озері Комо. Усі вони настільки красиві, що нагадують казку.

Українка розповіла про помилку туристів, які їдуть на озеро Комо: відео

Влітку подорож на озеро Комо може стати дуже виснажливою – палюче сонце, натовпи туристів, вічні черги. У таких умовах складно насолоджуватися атмосферою і красою довкола. Вересень і жовтень – це чудовий період, щоб побачити озеро Комо у всій його красі і в тиші.