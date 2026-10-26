Три міста у Польщі потрапили у рейтинг найкращих напрямків для подорожі від National Geographic

Нещодавно всесвітньо відомий журнал National Geographic склав рейтинг з 25 найкращих місць для подорожі у 2027 році. Для українських туристів, які не люблять подорожі на великі відстані, є гарна новина – одразу три міста сусідньої Польщі опинилися у цьому списку. Тож побачити найкращі міста світу буде значно простіше.

Аналітики National Geographic підготували щорічний рейтинг найкращих міст світу для подорожей у 2027 році. Саме сюди варто їхати тим, хто втомився від переповнених туристами міст і прагне унікальних вражень.

Які міста у Польщі потрапили у рейтинг National Geographic?

Тревел-експерти високо оцінили Гдиню, Гданськ і Сопот, які відомі як Тримісто. Ця агломерація на півночі Польщі, розташована над Гданською затокою, може запропонувати абсолютно різну атмосферу. У Гданську туристи можуть гуляти серед середньовічних кам'яниць, у Сопоті – відпочивати на пляжі та милуватися морськими краєвидами, а в Гдині – відкривати для себе незвичайну архітектуру 20 століття. Для знайомства з усіма трьома містами можна навіть не орендувати автомобіль, адже їх з'єднує зручна залізнична мережа.

Найстаріше з трьох міст – Гданськ – має багатовікову історію, тісно пов'язану з морською торгівлею. У 16 – 17 століттях це був один з найважливіших торговельних портів Ганзейського союзу. Саме тоді місто розбагатіло й було забудоване розкішною архітектурою, якою сьогодні захоплюються мандрівники.

Знайомство з Гданськом варто почати з Королівського шляху – історичного маршруту через центральну частину міста. Він проходить повз ошатні купецькі будинки, старовинні ворота та одну з головних площ – Довгий ринок (Długi Targ). Тут розташований знаменитий фонтан Нептуна, ратуша та Зелена брама, що веде до набережної річки Мотлави.

Ще одна цікава локація – вулиця Маріацька, яка відома кам'яними ґанками, затишною атмосферою та численними крамницями, де продають вироби з бурштину. На набережній Мотлави туристам слід звернути увагу на "Журав" – середньовічну портову споруду, яка колись слугувала для завантаження товарів на кораблі. Це одна з найвідоміших історичних пам'яток Гданська, що нагадує про його торговельне минуле.



Набережна Гданська / Фото Depositphotos

Сопот – це місце для неспішного відпочинку біля моря, яке розташоване між Гданськом і Гдинею та вже близько 200 років має репутацію популярного курорту. Сюди приїжджають заради піщаних пляжів, прогулянок узбережжям, спа-відпочинку та затишної атмосфери приморського містечка.

Головна туристична пам'ятка Сопота – дерев'яний пірс Molo, який вважається найдовшим у Європі. Він простягається приблизно на 511 метрів у Балтійське море. Звідси відкриваються краєвиди на узбережжя, пляжі та Гданську затоку. Особливо гарно тут під час заходу сонця, коли можна спостерігати, як сонце повільно ховається за морським горизонтом.

Після прогулянки пірсом туристам варто вирушити на вулицю Монте-Кассіно, яку місцеві часто називають просто Монцяк. Це головна пішохідна вулиця міста з численними кав'ярнями, ресторанами, магазинами та історичними будівлями. Саме тут розташований іще один незвичайний архітектурний об'єкт – Кривий будинок. Інша цікава локація – Сопотський маяк, з якого можна роздивитися місто та узбережжя.

Місто Сопот у Польщі / Фото Depositphotos

На відміну від Гданська та Сопота, Гдиня не може похвалитися середньовічними вуличками чи багатовіковими курортними традиціями. Це відносно молоде місто, яке почало стрімко розвиватися після відновлення незалежності Польщі у 1918 році. Країні був потрібен власний великий морський порт, тому невелике рибальське поселення за кілька десятиліть перетворилося на важливий торговельний і військово-морський центр.

Саме ця історія визначила сучасний вигляд Гдині. У міжвоєнний період тут з'явилося багато будівель у стилі модернізму. Для них характерні світлі фасади, округлені кути, довгі горизонтальні вікна та елементи, що нагадують корабельну архітектуру. У липні 2026 року модерністський центр Гдині внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Одна з найцікавіших локацій для туристів – Південний пірс. Тут пришвартовані історичні кораблі, які сьогодні працюють як музеї. Зокрема, можна відвідати есмінець "Блискавиця", що брав участь у Другій світовій війні, та вітрильник "Дар Помор'я", на якому раніше навчалися майбутні моряки.

Також у Гдині є Музей еміграції. Він розташований у будівлі колишнього морського вокзалу, звідки протягом десятиліть вирушали кораблі з польськими емігрантами до інших країн. Експозиція розповідає про причини, маршрути та долі людей, які залишали батьківщину в пошуках кращого життя.

А якщо захочеться відпочити від міської архітектури, можна вирушити до району Орлово, який відомий мальовничим узбережжям, дерев'яним пірсом і високим морським урвищем – Орловським кліфом.

Гдиня, Польща / Фото Depositphotos

У 2027 році Тримісто матиме насичену культурну програму. У Гданську відбудеться традиційний Домініканський ярмарок із багатовіковою історією та Шекспірівський фестиваль, у Сопоті – літературний фестиваль, а Гдиня прийматиме головні багатокласові регати чемпіонату світу з вітрильного спорту.