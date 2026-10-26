Це містечко у Британії неодноразово визнавали одним із найкращих для життя: чим воно дивує

Невелике англійське містечко приваблює туристів крамницями, місцевими ринками та пабами з доступними цінами. Проте найбільше вражає те, як воно змогло зберегти затишок і водночас стати популярним серед нового покоління мешканців.

Журналістка британського видання Mirror Еллен Дженн відвідала містечко Фрум у графстві Сомерсет, де не була майже 8 років. За цей час містечко неодноразово з'являлося в рейтингах найкращих місць для життя у Британії. Наприклад, воно увійшло до списку Top 260 Best Places to Live in 2025 від Muddy Stilettos.

Чим Фрум приваблює тих, хто шукає найкраще місце для життя?

Фрум розташований на краю пагорбів Мендіп у графстві Сомерсет. Містечко відоме незалежними магазинами, мистецькими просторами та активною місцевою громадою. Тут працюють кінотеатр і музичний майданчик, а на місцевому ринку дизайнери, майстри та виробники продають власні вироби і продукти.

Видання Muddy Stilettos відзначило Фрум у своєму рейтингу найкращих місць для життя у Великій Британії. За майже 8 років, відколи журналістка Еллен Дженн не була тут, центр помітно змінився. На старих брукованих вуличках відкрилися нові заклади, але замість звичних мережевих магазинів тут переважають невеликі незалежні крамниці. На Cheap Street і Catherine Hill можна знайти вінтажний одяг, антикваріат та інші незвичайні речі.

Атмосфера міста Фрум / інстаграм donnas_diaries__

Мережевих закладів тут небагато: під час прогулянки Дженн помітила лише одну кав'ярню Costa Coffee. Та справа не тільки в магазинах. Фрум і далі нагадує невелике містечко, де люди знають одне одного.

Що варто скуштувати у Фрумі та де шукати місцеві продукти?

Журналістка завітала до Rye Bakery – пекарні біля залізничної станції. Ще один її заклад працює в приміщенні церкви на Whittox Lane. Неподалік станції є колишня залізнична будівля, яку переобладнали під гастрономічний простір і майданчик для заходів. Всередині зібралися різні невеликі заклади: пекарня, винні бари, сирна крамниця The Cheese Lord, точки з індійською та тринідадською вуличною їжею і магазин м'ясних делікатесів.

А ще тут є автомат, у якому можна купити молоко. У Rye Bakery Дженн замовила булочку з корицею, холодну каву та сендвіч із салямі, чедером із Гластонбері і майонезом із сальса-верде. Сендвіч виявився щедро начиненим: пікантність салямі добре поєднувалася з кислинкою соусу та насиченим смаком сиру. Булочка теж не розчарувала – м'яка, повітряна, з ароматом кориці та без надмірної солодкості.

Окремо журналістка відзначила Frome Independent Market. Тут продають вироби місцевих дизайнерів і майстрів, а також продукти та напої від незалежних виробників. Це не просто торгові ряди: ринок дає змогу побачити, чим займаються місцеві підприємці та що вони пропонують покупцям.

Чим Фрум відрізняється від великих міст і скільки тут коштує відпочинок?

У Фрумі є і традиційні сільські паби, і невеликі заклади з крафтовим пивом. А щоб відчути атмосферу Сомерсету, Дженн радить трохи виїхати за межі містечка. Ціни теж стали для неї приємним сюрпризом.

Пів літра сидру коштувала менш ніж 6 фунтів стерлінгів (близько 8 доларів). Хоча це не зовсім дешево, проте порівняно з Лондоном відпочинок у Фрумі обходиться значно дешевше і приємніше для гаманця.

Та найбільше її вразила можливість швидко змінити обстановку. У центрі Фрума можна неквапливо гуляти старими вуличками, заходити до невеликих магазинів і пабів, а за кілька хвилин опинитися подалі від міської метушні.

За час відсутності Дженн містечко змінилося: з'явилися нові заклади, а його вулиці приваблюють нове покоління відвідувачів. Водночас воно не втратило того, що запам'яталося журналістці раніше, – це відчуття близькості між людьми.

Де розташоване місто Фрум: дивитись на картах