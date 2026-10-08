Не у Парижі: у цьому місті народився Шарль де Голль – чим воно здивує

У більшості туристів Франція асоціюється з Парижем та Лазурним узбережжям. Однак неподалік від кордону з Бельгією розташоване місто, яке зможе вразити кожного мандрівника.

Популярність цього міста вже помітно зростає, пише Travel Off Path. Йдеться про Лілль, який може зацікавити тих, хто хоче побачити недооцінені міста Франції.

Чим особливий Лілль?

Дорога з Парижу сюди займає близько однієї години. Таке розташування робить місто зручним пунктом, щоб побачити ще один цікавий напрямок країни.

Насправді це зовсім не невелике місто. Тут проживає 1,2 мільйона людей, а міська мережа метро має дві лінії та 60 станцій. Це друга за розгалуженістю система метро у Франції після Парижа, випереджаючи навіть Ліон і Марсель.

Лілль відрізняється від туристичних міст країни. Через близькість до Бельгії, помітний фламандський стиль спостерігається в архітектурі, кухні та міському середовищі.

Найкраще це помітно у В’є-Ліллі – історичному районі з брукованими вулицями, старовинними будинками та різними ресторанами. Тут поєднуються характерні для півночі Франції будівлі та фламандські мотиви: червона цегла, декоративні фасади, ковані балкони і вузькі міські вулиці.

Де розташований Фламандський регіон: дивіться на карті

На площі Гран-Плас розташована одна з найвідоміших споруд Лілля – Стара біржа. Будівля має внутрішній дворик у стилі Ренесансу з невеликими книжковими ятками.

Що подивитися в Ліллі?

Для першого знайомства з містом варто включити до маршруту кілька ключових пам’яток.

Палац витончених мистецтв – один з найбільших французьких музеїв образотворчого мистецтва за межами Парижа. У його колекції є роботи Рубенса, Моне тощо.

– один з найбільших французьких музеїв образотворчого мистецтва за межами Парижа. У його колекції є роботи Рубенса, Моне тощо. Собор Нотр-Дам-де-ла-Трейль – незвичайна неоготочна споруда з напівпрозорим мармуровим фасадом і вітражами.

– незвичайна неоготочна споруда з напівпрозорим мармуровим фасадом і вітражами. Le Quai du Wault – мальовнича водойма та колишній внутрішній порт у центральній частині міста.

– мальовнича водойма та колишній внутрішній порт у центральній частині міста. Будинок Шарля де Голля – місце народження колишнього президента Франції. Міський будинок відреставрували і перетворили на музей.

Найкращі локації у місті Лілль: дивіться фото

А ще у місті можна спробувати чимало цікавих французьких страв з фламандським впливом. Тому крім огляду архітектури і музеїв, тут варто спробувати місцеву кухню.