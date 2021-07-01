За тести на COVID-19 у Франції доведеться платити: чому скасували безкоштовну послугу

Уряд Франції запроваджує оплату за тестування на коронавірус для туристів з 7 липня. Це пов’язано із тим, що французькі туристи зобов’язані оплачувати його під час подорожей закордоном.

Представник французького уряду Габріель Аттал зазначив, що це є "взаємністю" до інших країн. Але вартість тестувань не є захмарною.

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Які оновлені умови в’їзду до Франції

У більшості країн тестування є платною послугою, тому крок Франції – цілком логічний.

Ми вирішили, що іноземні туристи повинні платити : 49 євро за тести ПЛР і 29 євро за тести на антиген. Це стосується взаємності, оскільки французи, які подорожують за кордон, повинні сплачувати за ці тести у більшості країн,

– пояснив Аттал.

Крім того, для туристів з "червоного списку" необхідно пред’явити негативний результат ПЛР або тест на антитіла, зроблений менш ніж за 48 годин до прибуття до Франції. Та зробити ще один тест після прибуття в країну.

До "червоного списку" країн входять Афганістан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка, Індія, Мальдіви, Непал, Пакистан, Парагвай, Південна Африка, Шрі-Ланка, Суринам і Уругвай. 25 червня до списку додались Намібія, Росія і Сейшельські острови.

Рівень недовіри до цих країн доволі великий, тому уряд Франції запровадив для туристів цих держав обов’язкову 7-денну самоізоляцію, а невакциновані – 10 днів. Проте відвідувачам з комплексом щеплень проходити тестування не обов’язково, якщо людина не має симптомів.