У Франції скасують тести для однієї категорії туристів

Влада Франції має намір скасувати вимогу тестування, яка зараз поширюється на більшість мандрівників. Однак це стосуватиметься лише повністю вакцинованих.

Очікується, що країна оголосить про зміни щодо в'їзду в країну вже найближчими днями. Про це повідомив держсекретар з європейських справ Клеман Бон.

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Франція хоче скасувати COVID-тести для вакцинованих

Бон також заявив, що буде запроваджено новий протокол для повністю вакцинованих туристів з третіх країн.

Так, за даними МВС Франції, щеплені мандрівники з країни ЄС, зокрема Андорри, Ісландії, Монако, Ліхтенштейну, Норвегії, Сан-Марино, Швейцарії та Ватикану, можуть в'їхати до Франції з метою подорожі за наявності дійсного сертифіката про вакцинацію.

Туристи, які не включені до цього переліку, мають пройти тест протягом 48 годин під час подорожі до Франції.

При цьому обов'язкове попереднє тестування й надалі поширюватиметься на мандрівників, навіть вакцинованих, які прибувають із країн, що не входять до ЄС.

Якщо ви вже вакциновані, ви повинні надати підтвердження свого статусу та заяву під присягою, яка засвідчує відсутність симптомів COVID-19 та будь-який контакт із підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен негативний ПЛР або тест на антиген, зроблений менше ніж за 48 годин, за винятком осіб, які прибули з країни-члена ЄС,

– йдеться у повідомленні.

Нові правила в'їзду будуть обговорені, і, якщо їх затвердять, то вони почнуть діяти вже наступного тижня.

COVID-19 у Франції: останні дані

За даними Worldometer, станом на 10 лютого 2022 року у Франції виявлено 21 039 639 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 133 614 летальних;

Водночас 14 467 033 особи побороли хворобу.