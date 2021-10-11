Франція змінила умови в'їзду для українців: що треба знати

Наприкінці минулого тижня Франція перемістила Україну з "зеленої" зони в "помаранчеву". Очевидно, країна посилила умови в'їзду для українців.

Нові правила набули чинності вже відсьогодні, 11 жовтня. Що змінилося – читайте далі!

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Франція посилила умови в'їзду для українців

Країну мають право відвідувати громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації.

Вакцини, схвалені Францією

Pfizer / Comirnaty

Moderna

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield

Jansen / Johnson & Johnson

З моменту отримання останньої дози має пройти 7 днів і 28, якщо Johnson & Johnson.

При цьому, за даними консульської служби МЗС України, в'їзд українців до Франції з країн "червоної" та "помаранчевої" зони (у тому числі при транзиті з країн "червоної" та "помаранчевої" зони) здійснюється тільки при "нагальної необхідності".

Крім того, в ДПСУ заявили, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації. Тому вже з 11 жовтня вакциновані громадяни України зможуть в'їхати на територію країни.

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