Франція змінила умови в'їзду для українців: що треба знати
Джерело:Державна прикордонна служба України
Наприкінці минулого тижня Франція перемістила Україну з "зеленої" зони в "помаранчеву". Очевидно, країна посилила умови в'їзду для українців.
Нові правила набули чинності вже відсьогодні, 11 жовтня. Що змінилося – читайте далі!
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Франція посилила умови в'їзду для українців
Країну мають право відвідувати громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації.
Вакцини, схвалені Францією
- Pfizer / Comirnaty
- Moderna
- AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield
- Jansen / Johnson & Johnson
З моменту отримання останньої дози має пройти 7 днів і 28, якщо Johnson & Johnson.
При цьому, за даними консульської служби МЗС України, в'їзд українців до Франції з країн "червоної" та "помаранчевої" зони (у тому числі при транзиті з країн "червоної" та "помаранчевої" зони) здійснюється тільки при "нагальної необхідності".
Крім того, в ДПСУ заявили, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації. Тому вже з 11 жовтня вакциновані громадяни України зможуть в'їхати на територію країни.
COVID-19 у Франції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 11 жовтня 2021 року у Франції виявлено 7 056 511 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 117 052 летальних;
- Водночас 6 839 796 осіб побороли хворобу.