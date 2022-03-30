Франція відновлює видачу віз росіянам, але не гарантує, що вони зможуть в'їхати

Франція з 1 квітня 2022 року почне видавати громадянам Росії всі типи віз, включаючи туристичні. При цьому видача візи не гарантує можливість негайного в'їзду на територію Франції.

Попередні обмеження були пов'язані зі складною ситуацією з COVID-19. Тепер обмеження послабили.

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Втім, попри відновлення видачі віз росіянам, це не гарантує того, що вони зможуть потрапити до країни. Адже через повномасштабне вторгнення Росії в Україну небо для пасажирських літаків з країни-агресорки повністю закрите.

Нещодавно були ослаблені обмеження на в'їзд до Франції, пов'язані з пандемією Covid-19, для людей, які прибувають із Росії. Запис на отримання візи тепер можливий для великої кількості категорій заявників. З 1 квітня 2022 року можна подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із COVID або категоріями. Видача візи не гарантує можливості негайного в'їзду на територію, де, як і раніше, діють обмежувальні заходи на кордоні,

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