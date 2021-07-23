Франція відкрилася для українських туристів: що потрібно для в'їзду

Влада Франції внесла Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони. У такий спосіб відкрила в'їзд для українських туристів.

Але є декілька умов. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС, – йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що на в'їзді потрібне свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест.

Умови в'їзду до Франції

Як повідомляє консульська служба МЗС, Україна внесена до переліку країн "зеленої" зони, тому в'їзд здійснюється на наступних умовах:

Без обмежень може в'їхати українець, щеплений однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції.

До їх числа належать вакцини Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson&Johnson.

Зазначається, що вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу щеплення вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі щеплення іншими вакцинами.

Для контролю на кордоні вимагають пред'явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 та / або про відсутність контактів з особами, що захворіли на коронавірус;

Невакцинований громадянин України може в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в'їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в'їзду.

Ці умови застосовуються, як до дорослих, так і до дітей віком від 12 років.

За даними Worldometer , станом на 23 липня 2021 року у Франції виявлено 5 933 510 випадків зараження коронавірусом, з них 111 565 летальних.

Відзначимо, раніше стало відомо, що з 16 липня головний символ Парижа – Ейфелева вежа, знову приймає туристів. Проте з 21 липня на оглядовий майданчик можуть потрапити лише вакциновані гості.