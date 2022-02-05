Франція оновила вимоги в'їзду для українців: що змінилося

Уряд Франції перемістив Україну до помаранчевого списку країн. Відповідно для громадян країни оновилися вимоги в'їзду.

Допис із відповідною інформацією був опублікований у п'ятницю, на фейсбук-сторінці консульського підрозділу Посольства України у Франції. Зібрали найголовніше.

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Франція оновила умови в'їзду

Всі особи, які в’їжджають до Франції з країн, включених до “помаранчевого” списку, звільняються від вимог самоізоляції за обов'язкової наявності сертифіката про щеплення. Також усі туристи повинні підготувати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.

Починаючи від 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту,

– йдеться у повідомленні.

Представництво зазначає, що сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі необхідно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

Як і раніше, у разі відсутності підтвердження про вакцинацію необхідно надати один із перерахованих документів:

документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції,

негативний результат антигенного тесту,

ПЛР-тесту.

COVID-19 у Франції: останні дані

За даними Worldometer, станом на 04 лютого 2022 року у Франції виявлено 20 388 390 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 132 207 летальних;

Водночас 13 762 403 осіб побороли хворобу.