Франція оновила вимоги в'їзду для українців: що змінилося
Уряд Франції перемістив Україну до помаранчевого списку країн. Відповідно для громадян країни оновилися вимоги в'їзду.
Допис із відповідною інформацією був опублікований у п'ятницю, на фейсбук-сторінці консульського підрозділу Посольства України у Франції. Зібрали найголовніше.
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Франція оновила умови в'їзду
Всі особи, які в’їжджають до Франції з країн, включених до “помаранчевого” списку, звільняються від вимог самоізоляції за обов'язкової наявності сертифіката про щеплення. Також усі туристи повинні підготувати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест.
Починаючи від 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту,
– йдеться у повідомленні.
Представництво зазначає, що сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. У іншому разі необхідно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.
- документальні підтвердження нагальної мети поїздки до Франції,
- негативний результат антигенного тесту,
- ПЛР-тесту.
COVID-19 у Франції: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 04 лютого 2022 року у Франції виявлено 20 388 390 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 132 207 летальних;
- Водночас 13 762 403 осіб побороли хворобу.