Flydubai повернула на рейси до Києва літаки з кріслами-ліжками: як виглядають салони

Авіакомпанія flydubai повернула на рейси Дубай – Київ літаки Boeing 737 MAX 8. Тепер вони оснащені кріслами-ліжками в бізнес-класі.

Це сталося після 2-річної перерви. Річ у тім, що польоти такої моделі авіалайнерів були під всесвітньою забороною.

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У бізнес-класі flydubai встановила 10 крісел-ліжок, які розміщені за схемою 2+2 або 1+1 в залежності від ряду. Розкладене сидіння перетворюється в ліжко довжиною 198 сантиметрів.

Щоб пасажири почувалися комфортно й зберігали приватність, крісла відокремлені один від одного за допомогою невеликих перетинок. Також оснащені розетками, світильниками, відсіками для пляшок з водою, USB та індивідуальними моніторами розважальної системи з діагоналлю 15,6 дюйма.



Бізнес-клас Boeing 737 MAX 8 / Фото: flydubai

Крім того, авіакомпанія оновила й економклас. Тепер тут встановлені крісла RECARO CL3710 з тканинною оббивкою, регульованими підголівниками, індивідуальними екранами розважальної системи з можливістю підзарядки мобільних пристроїв за допомогою USB.



Економклас Boeing 737 MAX 8 / Фото: flydubai

Такий сервіс на рейсах до Києва ще надають авіакомпанії Turkish Airlines і Qatar Airways, коли польоти виконують широкофюзеляжні літаки.